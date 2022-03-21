Çin'de yolcu uçağı düştü! Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 132 yolcuyu taşıyan uçak, öğleden sonra düştü. Çin'de meydana gelen uçak kazasında kaç kişi öldü ve sağ kurtuldu merak ediliyor. Çin'de yolcu uçağı düştü ve ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından açıklama geldi. Çin'de Boeing yolcu uçağı düştü! Çin'de düşen uçakta kaç kişi öldü?

ÇİN'DE YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ!

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 132 kişilik yolcu uçağının öğleden sonra düştüğünü ve ardından enkaza derhal acil müdahale edilerek var gücüyle arama kurtarma çalışmalarına başlanması emrini verdiği bildirildi. Kazanın ardından henüz can kaybına dair bir açıklama gelmedi.

ÇİN'DE DÜŞEN UÇAKTA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden "Boeing 737-800" tipi yolcu uçağı, 123 yolcu ve mürettebattan 9 kişi taşıyordu. Görgü tanıkları uçağının parçalandığını aktarırken henüz can kaybı bildirilmedi.

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