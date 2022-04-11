Çin'de Binek Otomobil Satışları Mart Ayında Düştü - Haberler

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Çin'de Binek Otomobil Satışları Mart Ayında Düştü

Xinhua - Genel
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Çin'de Binek Otomobil Satışları Mart Ayında Düştü

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Verilere göre, Mart ayında yaklaşık 1,58 milyon adet binek araç satıldı. Satış miktarı bir önceki aya göre yüzde 25,6 arttı. Birlik, yılın ilk üç ayında binek otomobil perakende satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla hafifçe düşerek 4,92 milyon adet olarak gerçekleştiğini bildirdi. Mart ayında yaklaşık 230.000 lüks otomobil satılırken bu […]

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Verilere göre, Mart ayında yaklaşık 1,58 milyon adet binek araç satıldı. Satış miktarı bir önceki aya göre yüzde 25,6 arttı. Birlik, yılın ilk üç ayında binek otomobil perakende satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla hafifçe düşerek 4,92 milyon adet olarak gerçekleştiğini bildirdi. Mart ayında yaklaşık 230.000 lüks otomobil satılırken bu miktar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 düştü, bir önceki aya göre ise yüzde 43 arttı. Birlik, lüks otomobil perakende satışlarının Mart ayı başında keskin biçimde yükseldiğini ancak büyüme ivmesinin ay sonuna kadar sürmediğini kaydetti.

Xinhua / Genel

Otomobil, Tragger, Nisan, Mart, Genel, Haberler

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