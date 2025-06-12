Çin'de bebeklere eskiden bin günlük, günümüzde 1 aylıkken verilen ufaklık benzeri geçici isim nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Çin'de bebeklere eskiden bin günlük, günümüzde 1 aylıkken verilen ufaklık benzeri geçici isimlerin genel adı nedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ÇİN'DE BEBEKLERE ESKİDEN BİN GÜNLÜK, GÜNÜMÜZDE 1 AYLIKKEN VERİLEN UFAKLIK BENZERİ GEÇİCİ İSİMLERİN GENEL ADI NEDİR?

A: Yumurta adı

B: Süt adı

C: Uyku adı

D: Gözyaşı adı

Cevap: B.