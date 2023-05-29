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Çin'de 'Avatar Dağlarını' Kaplayan Bulut Denizi Turistleri Büyülüyor

Turizm Haberleri

Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinde yer alan Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı'nda gökyüzünü kaplayan bulut denizi, turistler için çarpıcı bir manzara oluşturuyor. Zhangjiajie'de gökyüzüne süzülen sütun benzeri oluşumlar ve yoğun bitki örtüsü, 2010 yılında Hollywood'da gişe rekorları kıran 'Avatar' filmindeki bazı sahnelere ilham vermişti.

Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinde yer alan Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı'nda gökyüzünü kaplayan bulut denizi, turistler için çarpıcı bir manzara oluşturuyor.

Zhangjiajie'de gökyüzüne süzülen sütun benzeri oluşumlar ve yoğun bitki örtüsü, 2010 yılında Hollywood'da gişe rekorları kıran "Avatar" filmindeki bazı sahnelere ilham vermişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhangjiajie'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Turizm

Çin Halk Cumhuriyeti Hollywood Hunan Turizm Haberler

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