Çin'de 'Avatar Dağlarını' Kaplayan Bulut Denizi Turistleri Büyülüyor

Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinde yer alan Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı'nda gökyüzünü kaplayan bulut denizi, turistler için çarpıcı bir manzara oluşturuyor. Zhangjiajie'de gökyüzüne süzülen sütun benzeri oluşumlar ve yoğun bitki örtüsü, 2010 yılında Hollywood'da gişe rekorları kıran 'Avatar' filmindeki bazı sahnelere ilham vermişti.