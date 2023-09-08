Çin'de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 16 farklı işte çalışan kadın, hiç işe gitmeden 3 yılda 7 milyon dolar kazandı

Çin'de bir kadın 3 yıl boyunca 16 farklı işte çalışıp hiç işe gitmeden 7 milyon dolarlık (200 milyon TL) vurgun yaptı. Kadının yetişemediği iş tekliflerine arkadaşlarını yönlendirdiği, bundan da komisyon aldığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık şebekesindeki 53 kişi soruşturma kapsamında tutuklandı.

Çin'de 3 yıl boyunca kendisini 16 farklı işte çalışıyor gösterip hiç işe gitmeyen kadın ve beraberindeki şebeke yakalandı. 53 kişi tutuklanırken, kadın dolandırıcının 7 milyon dolar vurgun yaptığı belirlendi.

16 İŞTE ÇALIŞIP HİÇ İŞE GİRMEDİ

Çin'de akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı meydana geldi. Guan Yue takma adını kullanan kadın, 3 yıl boyunca 16 farklı kurumsal işte çalışmasına rağmen hiç işe gitmedi.

7 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Çok fazla iş teklifi geldiğinde işi arkadaşına yönlendiren kadın bundan da komisyon aldı. 3 yıl içinde 7 milyon dolar (200 milyon TL) vurgun yapan kadının kocasını da planına dahil ettiği, çiftin kazandıkları parayla Şangay'da daire satın aldıkları belirlendi.

53 KİŞİ TUTUKLANDI

Kadının oyununu ise bir teknoloji şirketi CEO'su bozdu. Çalışanlarından birinin aynı anda başka bir şirkette çalıştığını sosyal medyada gören CEO polise şikayette bulundu. Dolandırıcılık suçunun ortaya çıkmasıyla birlikte şebekedeki 53 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.