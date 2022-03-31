Çin'de 21 Mart'ta Düşen Uçağa Ait 40 Binden Fazla Parça Bulundu

NANNİNG, 31 Mart (Xinhua) — Tao, Perşembe günü konuyla ilgili basın toplantısında, Çarşamba günü itibarıyla bulunan enkaz parçalarının çoğunun tasnif ve daha fazla inceleme için bir depolama alanına transfer edildiğini bildirdi. Zhu, toplam yaklaşık 10 milyon metrekarelik alanda arama yapıldığını belirtti. Geniş çaplı arama kurtarma operasyonunda 216 itfaiye kamyonu ve 16 insansız hava aracının bulunduğu ekipman kullanıldı. Kunming'den Guangzhou'ya uçan Boeing 737-800 uçağı, 21 Mart'ta, öğleden sonra 14.38 sularında Guangxi bölgesinin Tengxian ilçesindeki dağlık alanda düşmüştü. Kazada 123 yolcu ve 9 mürettebat üyesi dahil 132 kişi hayatını kaybetmişti.

Xinhua / Genel