Çin, Çin-Afganistan-Pakistan Üçlü İşbirliği Mekanizmasının Yeniden Başlatılması Çağrısında Bulundu

HEFEI, 31 Mart (Xinhua) — Wang, bu açıklamayı Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Tunxi bölgesinde Çin, Afganistan ve Pakistan dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda dile getirdi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki toplantıya katıldı. Wang üç tarafı, üçlü siyasi karşılıklı güven oluşturmaya, temel kaygılarında birbirini desteklemeye ve ortak çıkarları korumaya çağırdı. Wang, üç tarafın pratik işbirliğini güçlendirmesi, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun Afganistan'a kadar genişletilmesini desteklemesi ve Afganistan'ın bölgesel bağlantılara katılmasına yardımcı olması gerektiğini vurguladı. Wang ayrıca Çin, Afganistan ve Pakistan'ın terörle mücadele işbirliğini geliştirmesini, terörün beslendiği zeminleri ortadan kaldırmasını ve bölgede uzun vadeli istikrarı sağlamasını önerdi.

Kureyşi ise, Pakistan tarafının Afganistan'ı dünya ile ilişkileri güçlendirmede desteklediğini söyledi ve Pakistan'ın Afganistan'ın insanların geçimini iyileştirmesine yardıma devam etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Kureyşi, Afganistan'ın yurtdışında dondurulan varlıklarının derhal iade edilmesi gerektiğini de vurguladı. Muttaki ise, Afgan tarafının uluslararası toplumun kadın ve çocukların hak ve çıkarları, özellikle kız çocuklarının eğitimi konularındaki kaygılarını anladığını ve bunları aktif olarak adım adım teşvik edeceğini söyledi. Muttaki, geçici hükümetin kız çocuklarının okula gitmesini asla yasaklamadığını ve şimdiye dek okulların yüzde 60'ını açtığını da sözlerine ekledi.

Muttaki, Afgan tarafının bir kez daha Çin'e, Pakistan'a ve tüm dünyaya teröristlerin Afgan topraklarını diğer ülkelerin çıkarlarına ve vatandaşlarına zarar vermek için kullanmasına asla izin verilmeyeceğine dair ciddiyetle taahhütte bulunmaya hazır olduğunu vurguladı. Muttaki, Afganistan'ın kalkınması ve yeniden inşasında paha biçilemez destek sağladıkları için Çin ve Pakistan'a şükranlarını sundu. Muttaki, Afganistan'ın uzun süre hayırsever yardımlara bağlı kalmak istemediğini ve üçlü işbirliğini geliştirmek ve Kuşak ve Yol'un ortak inşasına aktif olarak katılmayı umduğunu da kaydetti. Üç taraf ayrıca zamanla Çin, Afganistan ve Pakistan'ın dışişleri bakanlarının resmi diyalog kurması için de görüş birliğine vardı.

Xinhua / Genel