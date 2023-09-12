Çin Büyükelçiliği'nde Zhejiang Eyaleti'nin kültürel mirası ve turizmi tanıtıldı

Çin'in Tahran Büyükelçiliği, Hangzhou Asya Oyunları öncesinde Zhejiang eyaletinin kültürel mirasını ve turizmini tanıtmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. İranlı sporcular da etkinliğe katıldı.

TAHRAN, 12 Eylül (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'daki Çin Büyükelçiliği'nde gösteri yapan oyuncular, 11 Eylül 2023.

Pazartesi günü Çin'in Tahran Büyükelçiliği, Hangzhou Asya Oyunları öncesinde Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin kültürel mirasını ve turizmini tanıtma amaçlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Zhejiang Eyaleti Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Çinli ve İranlı yetkililerin yanı sıra 23 Eylül'de başlayacak Hangzhou Asya Oyunları'nda yer alacak İranlı sporcular katıldı.(Fotoğraf: Shadati/Xinhua)