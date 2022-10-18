Çin Böreği tarifi! Masterchef Çin Böreği nedir, nasıl yapılır? Çin Böreği için gerekli malzemeler! Çin Böreği hangi yöreye ait?
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Masterchef 18 Ekim yarışmasında şefler tarafından Çin Böreği yapılması istendi. Peki Masterchef Çin Böreği nasıl yapılır? Çin Böreği için gerekli malzemeler nelerdir? Çin Böreği yemek tarifi! Çin Böreği nasıl yapılır? Çin Böreği yemek tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Çin Böreği tarifi oldu. Peki en güzel Çin Böreği yemek tarifi nasıldır? Çin Böreği yemeği nasıl yapılır? Çin Böreği için gerekli malzemeler nelerdir? Çin Böreği nasıl yapılır? Çin Böreği için gerekenler neler?
Bahar rulosu, Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya mutfağında bulunan çok çeşitli dolgulu ve yuvarlanmış mezedir. Kullanılan sarmalayıcı türü, dolgular ve pişirme tekniği, bölge kültürüne bağlı olarak çeşitli farklılıklar bulunmaktadır.
3 yufka
1 paket soya filizi
1 çorba tabağı dolusu ince kıyılmış lahana
1 piyazlık dilimlenmiş kuru soğan
1 iri havuç rendesi
1 çay bardağı haşlanmış bezelye
1 yeşil biber
1 kırmızı kapya biberi
1 çay bardağı ince bulgur
Tercihe göre Çin baharatı, köri, tarçın, az miktarda zencefil
2'şer çorba kaşığı dolmalık fıstık ve kuş üzümü
Kızartmak için;
Sıvı yağ
2 yumurta akı
Galeta unu
Servis için;
Soya sosu
ÇİN BÖREĞİ NASIL YAPILIR? ÇİN BÖREĞİ TARİFİ
1 çay bardağı ince bulgur, 1 çay bardağı sıcak su ile ıslatılarak şişmeye bırakılır.
Malzemelerden soya filizi, lahana, soğan, biberler, dolmalık fıstık az zeytinyağında kavrulur.
Şişen bulgur, bezelye, kuş üzümü ve baharatlar da ilave edilerek, karıştırılır ve sarmaya hazırlanılır.
Yufkalar üstüste serilir, 6 eşit parçaya ayrılır.
İç malzemesi 18 parça yufkaya paylaştırılıp sigara böreği şeklinde sarılır.
Sarılmış börekler öncelikle yumurta akına, sonra galeta ununa bulanıp, kızgın yağda kızartılır.
Soya sosu ile servis edilir. Soya sosu kullanılmadığı durumda tuz kullanılabilir.