Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong Uçak Kazası Bölgesinde - Haberler

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Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong Uçak Kazası Bölgesinde

Xinhua - Genel
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Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong Uçak Kazası Bölgesinde

NANNİNG, 23 Mart (Xinhua) — ÇKP Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi adına harekete geçen Liu He ve Wang Yong; kurtarma çalışmaları, kaza sonrası işlemlerinin yerine getirilmesi ve kazanın nedeninin soruşturulmasını yönlendirmede ilgili yetkililere liderlik yapmak üzere Wuzhou'ya geldi. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)

NANNİNG, 23 Mart (Xinhua) — ÇKP Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi adına harekete geçen Liu He ve Wang Yong; kurtarma çalışmaları, kaza sonrası işlemlerinin yerine getirilmesi ve kazanın nedeninin soruşturulmasını yönlendirmede ilgili yetkililere liderlik yapmak üzere Wuzhou'ya geldi. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)

Xinhua / Genel

23 Mart, Genel, Haberler

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