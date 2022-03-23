Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong Uçak Kazası Bölgesinde
Xinhua - Genel
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NANNİNG, 23 Mart (Xinhua) — ÇKP Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi adına harekete geçen Liu He ve Wang Yong; kurtarma çalışmaları, kaza sonrası işlemlerinin yerine getirilmesi ve kazanın nedeninin soruşturulmasını yönlendirmede ilgili yetkililere liderlik yapmak üzere Wuzhou'ya geldi. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)
NANNİNG, 23 Mart (Xinhua) — ÇKP Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi adına harekete geçen Liu He ve Wang Yong; kurtarma çalışmaları, kaza sonrası işlemlerinin yerine getirilmesi ve kazanın nedeninin soruşturulmasını yönlendirmede ilgili yetkililere liderlik yapmak üzere Wuzhou'ya geldi. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)
Xinhua / Genel