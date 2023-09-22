Çin-ASEAN Sivil Havacılık İşbirliği ve Değişim Merkezi Nanning'de açıldı

Çin-ASEAN Sivil Havacılık İşbirliği ve Değişim Merkezi, Nanning kentinde düzenlenen bir sektörel işbirliği forumunda resmen açıldı. Merkez, Çin ve ASEAN'ı birbirine bağlayan hava yolu ağının bağlanabilirliğini güçlendirmeyi ve havacılık odaklı kültür turizminin koordineli gelişimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

NANNİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin-ASEAN Sivil Havacılık İşbirliği ve Değişim Merkezi, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Nanning kentinde yakın zamanda düzenlenen bir sektörel işbirliği forumunda resmen açıldı.

Çin Hava Taşımacılığı Birliği (CATA) Başkan Yardımcısı Pan Yixin'e göre merkez, Çin ve ASEAN'ı birbirine bağlayan hava yolu ağının bağlanabilirliğini güçlendirmeyi ve havacılık odaklı kültür turizminin koordineli gelişimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Pan, merkezin ayrıca Çin-ASEAN sivil havacılık işbirliği için platformlar oluşturacağını, havacılık teknolojisi ve ekipman sergileri düzenleyeceğini ve sivil havacılık kapasitesinin geliştirilmesi için gösteri alanları kuracağını söyledi.

Merkez, aralarında CATA, China Southern Airlines ve Singapur Changi Havalimanı'nın da bulunduğu 15 kuruluş tarafından ortaklaşa kuruldu.

Çin ve ASEAN'ın resmi olarak diyalog ilişkileri kurmasından bu yana, Çin-ASEAN sivil havacılığının yıllık yolcu trafiği hacmi yaklaşık 90 kat artış göstererek 295.000'den 26,58 milyona yükseldi.