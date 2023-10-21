Çin-Almanya Otomobil Konferansı'ndan Görüntüler

Çin, yeni enerjili araç sektöründe büyümeye devam ediyor. Çin-Almanya Otomobil Konferansı'nda çeşitli görüntüler paylaşıldı. Konferansa katılanlar, BYD gibi şirketlerle daha fazla temas kurmayı hedefliyor.

1. Çin-Almanya Otomobil Konferansı'ndan çeşitli görüntüler

3. Otomobil fabrikalarından çeşitli görüntüler

"Çin, büyük potansiyele sahip yeni enerjili araç sektöründe hızla büyüyor. Bu nedenle, 2026 yılından itibaren lüks segmentteki yeni enerjili araç sayısının, geleneksel yakıtlı araçların sayısını aşmasını bekliyoruz. Yeni fırsatları değerlendirerek hızla stratejik bir yaklaşım geliştirdik ve Çin'de net bir elektrifikasyon stratejisi uyguladık."

"Konferansa katılmamızın amacı, BYD gibi şirketlerle daha fazla temas kurmak. Bu şirketlerle zaten araştırmalar ve endüstriyel projeler yürütmüştük."

"Ekibimiz, gelişmiş Alman tasarım konseptlerini, üretim teknolojilerini ve işleme standartlarını yerele uygulamak üzere Alman meslektaşlarımızla yakın işbirliği yapıyor. Dijitalleşme, verimlilik ve sürdürülebilir üretim alanlarında yeni kıstaslar belirliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV)