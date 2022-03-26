Çin Acil Gıda Yardımı Olarak Sri Lanka'ya 2.000 Ton Pirinç Gönderecek

KOLOMBO, 26 Mart (Xinhua) — Büyükelçilik, toplam değeri (navlun bedeli dahil) yaklaşık 2,5 milyon ABD doları olan bağışın ada ülkesinde mevcut gıda kıtlığının neden olduğu güçlükler nedeniyle Sri Lanka hükümetinin talebi üzerine yapıldığını belirtti. Çin büyükelçiliğine göre, sürekli şekil değiştirerek etkisini sürdüren Kovid-19 pandemisi ve çarpıcı değişikliklerin yaşandığı uluslararası durum küresel gıda kıtlığını ve nakliye kapasitesini daha da kötüleştirdiği için her iki ülkeden teknik ekipler, üretim ve nakliye düzenlemelerine son halini vermek için yakın çalışma içinde olacak ve yardımın Sri Lanka'ya erken bir tarihte varmasını sağlayacak.

Bu yılın Çin ile Sri Lanka arasında diplomatik ilişkilerin 65. yıl dönümü ve Kauçuk-Pirinç Paktı'nın imzalanmasının 70. yıl dönümü olduğuna işaret eden büyükelçilik iki ülkenin geleneksel olarak birbirine yardım ettiğini ve iyi günde, kötü günde birlikte olduğunu kaydetti. Çin büyükelçiliği, Çin'in Sri Lanka'nın sosyal ve ekonomik kalkınmasını elinden geldiğince desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Xinhua / Genel