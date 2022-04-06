Çin, ABD'yi Taiwan'a Silah Satışı Planını İptal Etmeye Çağırdı - Haberler

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Çin, ABD'yi Taiwan'a Silah Satışı Planını İptal Etmeye Çağırdı

Xinhua - Genel
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Çin, ABD'yi Taiwan'a Silah Satışı Planını İptal Etmeye Çağırdı

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Rutin basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine yönelik silah satışı, tek-Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki Taiwan'a silah satışı meselesine ilişkin üç ortak bildiriyi, özellikle de 17 Ağustos Bildirisi'ni ciddi biçimde ihlal ediyor, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını ağır şekilde baltalıyor ve Çin-ABD […]

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Rutin basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine yönelik silah satışı, tek-Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki Taiwan'a silah satışı meselesine ilişkin üç ortak bildiriyi, özellikle de 17 Ağustos Bildirisi'ni ciddi biçimde ihlal ediyor, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını ağır şekilde baltalıyor ve Çin-ABD ilişkilerininin yanı sıra Taiwan Boğazı'nın iki yanında barış ile istikrarı derinden zedeliyor" dedi. Haberlere göre, Pentagon'a bağlı Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı, Salı günü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Patriot Hava Savunma Sistemi ve ilgili ekipmanın eğitimi, planlaması, saha çalışması, konuşlandırılması, işletilmesi, bakımı ve idamesini içerecek satışı onayladığını duyurdu. "ABD, tek-Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki Taiwan'a silah satışı meselesine ilişkin üç ortak bildirinin taahhütlerine uymalı, Taiwan'a silah satışı planlarını iptal etmeli ve silah satışı ile Taiwan'la olan askeri bağlarını durdurmalı" diyen Zhao, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını kararlı bir şekilde savunmak adına sağlam ve güçlü önlemler almayı sürdürüceğini de sözlerine ekledi.

Xinhua / Genel

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