Çin, ABD'den Çinli Yetkililere Yönelik Yaptırımların Kaldırılmasını İstedi

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — Wang olağan basın toplantısında, "ABD'nin açıklaması, Çin'i itibarsızlaştıran ve Çinli yetkilileri nedensiz şekilde baskı altına alan ideolojik önyargı ve siyasi yalanlarla dolu. ABD'nin yaptığı, uluslararası hukuk ve normları ihlal ederek, Çin'in içişlerine büyük ölçüde müdahale etmektir" dedi. Wang, Çin'in buna kesinlikle karşı olduğunu ifade etti. "Dünyadaki insan hakları ihlali konusunda en kötü sicile sahip olan ülke ABD'nin kendisidir" diyen Wang, ABD'nin yerli Amerikalıları katlederek, 15. yüzyılın sonlarında 5 milyon olan nüfuslarının 20. yüzyılın başında 250.000'e düşmesine neden olduğu için pişmanlık duyması gerektiğini vurguladı.

Wang, Kovid-19 bağlantılı yaklaşık 1 milyon kayıp, her yıl silahlı şiddete maruz kalan 40.000'den fazla mağdur ve ırkçı ayrımcılık kurbanı on binlerce kişi dikkate alındığında, ABD'nin kendi insan hakları konusundaki eksikliği üzerinde kafa yorması gerektiğini ifade etti. Sözcü, ABD'nin başkalarına insan hakları konusunda ders vermek yerine, Irak, Suriye ve Afganistan'da savaş başlatarak 330.000 sivilin ölümüne ve 26 milyondan fazla kişinin mülteci durumuna düşmesine neden olduğu için uluslararası toplumdan af dilemesi gerektiğini belirtti.

Wang ABD'yi, insan haklarını korumak adına diğer ülkelerin insan haklarına zarar vermek yerine, kendi sistemik ve kronik insan hakları sorunlarıyla yüzleşmesi ve sorunları çözmesi yönünde çağrı yaptı. Sözcü Wang, "ABD insan haklarında ders vermeyi bırakırsa, dünyadaki insan haklarına ilişkin durum daha iyi olacak" dedi.

Xinhua / Genel