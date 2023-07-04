Çin, 20 Milyonuncu Yeni Enerjili Aracını Üretti

Çin'in 20 milyonuncu yeni enerjili aracı (NEV) Guangzhou'da üretim bandından indi. GAC Aion Yeni Enerjili Otomobil Limited Şirketi tarafından üretilen araç, Çin'in NEV sektöründe önemli bir rekora imza attı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan GAC Aion Yeni Enerjili Otomobil Limited Şirketi tarafından üretilen ülkenin 20 milyonuncu yeni enerjili aracı, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

GUANGZHOU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in 20 milyonuncu yeni enerjili aracı (NEV) Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Pazartesi günü üretim bandından inerek, ülkenin NEV sektörü için önemli bir rekora imza attı.

20 milyonuncu araç, GAC Aion Yeni Enerjili Otomobil Limited Şirketi tarafından üretildi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Fu Bingfeng, bu yeni rekorla birlikte Çin'in NEV sektörünün büyük ölçekli, küreselleşmiş ve yüksek kaliteli gelişiminde yeni bir aşamaya girdiğini söyledi. Fu ayrıca NEV sektörünün Çin'in modern endüstriyel sisteminin önemli bir parçası haline geldiğini kaydetti.

Bu duyuru, Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından, Guangzhou'da yeni rekorun kutlandığı bir tören sırasında yapıldı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan GAC Aion Yeni Enerjili Otomobil Limited Şirketi'nde, Çin'de üretilen 20. milyonuncu yeni enerjili otomobil için düzenlenen fiili katılımlı tören, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan GAC Aion Yeni Enerjili Otomobil Limited Şirketi'nin kaynak atölyesinde çalışan robot kolları, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan GAC Aion Yeni Enerjili Otomobil Limited Şirketi'nin kaynak atölyesi, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan GAC Aion Yeni Enerjili Otomobil Limited Şirketi'nin genel montaj atölyesindeki üretim hattı, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan GAC Aion Yeni Enerjili Otomobil Limited Şirketi'nin genel montaj atölyesindeki denetim hattı, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan GAC Aion Yeni Enerjili Otomobil Limited Şirketi'nin genel montaj atölyesindeki üretim hattı, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)