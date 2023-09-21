Çimsa ne zaman bölünecek? Çimsa bedelsiz sermaye artırımı tarihi ne zaman 2023?

Sabancı Holding iştiraki olan Çimsa, 1972 yılında Mersin'de kurulmuştur. Çimsa bugün Mersin, Eskişehir, Afyonkarahisar'da bulunan 3 entegre fabrikası ile üretim faaliyetlerini yürütmektedir. Merak edilenler arasında ise Çimsa ne zaman bölünecek? Çimsa bedelsiz tarihi ne zaman 2023? soruları yer aldı.

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.28 Temmuz 2023'te KAP'ta bedelsiz sermaye artırımı kararı ile ilgili açıklama yaptı. Vatandaşların gündeminde ise Çimsa ne zaman bölünecek? Çimsa bedelsiz tarihi ne zaman 2023? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

ÇİMSA NE ZAMAN BÖLÜNECEK?

Çimsa 28 Temmuz'da KAP'ta bedelsiz sermaye artımı yapacağını açıkladı. 3 Ağustos 2023 tarihinde bedelsiz sermaye artırımıiçin SPK'ya başvuru yapan Çimsa'nın başvurusu 20 Eylül 2023 tarihinde SPK tarafından onaylandı. Bedelsiz sermaye artırımıyapılacak tarih ise henüz netleşmedi. Duyuru yapılmasının ardından haberimizi güncelleyeceğiz. Birkaç gün içerisinde duyuru gelmesi bekleniyor.

ÇİMSA HAKKINDA BİLGİLER

Çimsa'nın resmi internet sitesinde yer alan hakkında kısmı şöyle:

"Sabancı Holding iştiraki olan Çimsa, 1972 yılında Mersin'de kurulmuştur. Çimsa bugün Mersin, Eskişehir, Afyonkarahisar'da bulunan 3 entegre fabrikası ile üretim faaliyetlerini yürütmektedir. Beyaz çimento alanında dünyanın lider markalarından biri olan Çimsa; operasyonel kabiliyetini ana hissedarı Sabancı Holding'in finansal gücü ile birleştirerek oluşturduğu Cimsa Sabanci Cement BV aracılığıyla uluslararası alandaki operasyonlarını sürdürmektedir.

Çimsa, pazar odaklı yaklaşımı ve geniş dağıtım ağıyla müşterilerinin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında karşılamaktadır. Paydaşlarının güvenilir bir iş ortağı olarak, gelecek nesillere uzanacak yaşam alanları ve altyapıları için gerekli malzemeleri sağlamaktadır. Çimsa, gri çimentonun yanı sıra ürettiği beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosu gibi özel ürünlerle de inovasyon konusunda Türkiye çimento ve yapı malzemeleri sektörüne öncülük etmektedir. Tüm paydaşlarına değer yaratan ve karlı büyümeye odaklanan Çimsa, bunu gelecekte de sürdürmeyi hedeflemektedir."