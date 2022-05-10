Çimsa, 2022'nin İik Çeyreğinde Cirosunu Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 112 Artırdı

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, cirosunu yüzde 112 artırarak 639 milyon TL'den 1 milyar 355 milyon TL'ye çıkardı. Şirketin net karı ise 124 milyon TL oldu.

Çimento üreticisi Çimsa, 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Çimsa yılın ilk çeyreğinde cirosunu geçen yıla göre yüzde 112 artırarak 1 milyar 355 milyon TL'ye çıkardı. Şirketin net kar ise 124 milyon TL'ye ulaştı.

Şirketin 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Çimsa CEO'su Umut Zenar değerlendirdi. Zenar şunları aktardı:

"GEÇTİĞİMİZ YILI SON DERECE BAŞARILI FİNANSAL SONUÇLAR İLE TAMAMLADIK: Sabancı Holding ve Çimsa'nın, uluslararası gücü ve vizyonundan yola çıkarak çimento sektöründe küresel alanda faaliyet gösterdiğimiz her yerde sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. 2021 yılının ikinci yarısında başlayan ve son çeyrekte güçlenerek devam eden girdi maliyetlerinin artış trendine rağmen, geçtiğimiz yılı son derece başarılı finansal sonuçlar ile tamamladık.

ELEKTRİK, MAZOT FİYATLARI VE ENFLASYON KARLILIĞIMIZI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEDİ: 2022 yılının ilk çeyreğinde de yakıt, elektrik maliyetlerine ek olarak motorin fiyatları ve enflasyonda yaşanan artışlar da operasyonel karlılığımızı önemli ölçüde etkiledi ancak operasyonel verimlilik aksiyonlarımızla güçlü finansal performansımızı 2022 yılı ilk çeyreğinde de sürdürdük. Buna ek olarak ihracat performansımızla operasyonumuzu desteklemeye ve tüm paydaşlarımıza ek değer yaratmaya da devam ediyoruz. İlk çeyrek sonunda ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artırarak 70 milyon dolara ulaştırdık. Bu süreç Çimsa'nın sergilediği stratejik, entegre ve disiplinli ekip çalışmasının ürünüdür.

AFYON ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT BESLEME TESİSİMİZ TAMAMLANDI: 2022 yılı ilk çeyreğinde Afyon Atıktan Türetilmiş Yakıt Besleme Tesisi'ni hizmete açarak sürdürülebilirlik konusundaki stratejik adımlara bir yenisini daha ekledik. Fosil yakıt kullanımını azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için hayata geçirdiğimiz Afyon'daki tesisimiz 52 milyon TL yatırım ile planlanan sürede tamamlandı. Bu yatırım ile Çimsa'nın Afyon Fabrikası'ndaki fosil yakıt tüketimi ilk fazda yüzde 35 azalacak. Ayrıca yılda 46 bin 200 ton karbondioksitin havaya salınmasının önlenmesini hedefliyoruz. Bu miktar 23 bin hektarlık orman alanının senelik karbon yakalama kapasitesine eş değer. Çimsa'da tüm fabrikalarımızda, alternatif yakıt kullanımını artırarak, daha sürdürülebilir üretim yapmak, çevreye olan sorumluğumuzu yerine getirmek ve farklı sektörlerdeki atıkları döngüsel ekonomiye geri kazandırmak istiyoruz.

2021 YILI ENTEGRE FAALİYET RAPORUMUZU YAYINLADIK: 2016 yılından beri düzenli olarak her sene Entegre Faaliyet Raporu yayınlıyoruz. Yılın ilk çeyreğinde 2021 yılı Entegre Faaliyet Raporumuzu yayınladık. Raporda finansal hedefler ve sürdürülebilirlik ajandası açısından başarılı bir performans sergilediğimiz açıkça görülüyor. Ayrıca finansal çıktılarımız ve sürdürülebilirlik ajandamızı nasıl birleştirdiğimizi, gelecek nesiller için bugünü nasıl şekillendirdiğimizi de paylaştık. Her zaman olduğu gibi hissedarlar, yatırımcılar ve diğer tüm paydaşlar için, sürdürülebilir karlılık amacıyla çalışıyoruz."