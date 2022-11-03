Cims yöntemi, Dr. Gürkan Kubilay'ın Show Tv ekranlarında Çağla ile Yeni Bir Gün programında bahsettiği kalıcı ve etkili bir zayıflama yöntemidir. Peki, Cims Yöntemi nedir? Cims Yöntemi ile zayıflama nasıl oluyor? Cims Metodu ile zayıflama kalıcı kilo vermeyi sağlar mı?

Carbohydrate, insulin, modal, system kelimelerin kısaltılmışı olan cims metodu, Dr. Gürkan Kubilay'ın bahsettiği bir zayıflama yöntemidir. Peki, Cims Yöntemi nedir? Cims Yöntemi ile zayıflama nasıl oluyor? Cims Metodu ile zayıflama kalıcı kilo vermeyi sağlar mı? İşte detaylar haberimizde...

CİMS YÖNTEMİ NEDİR?

Carbohydrate, insulin, modal, system kelimelerin kısaltılmışı olan cims metodu, Dr. Gürkan Kubilay'ın bahsettiği bir zayıflama yöntemidir.

Cims yöntemi, Dr. Gürkan Kubilay'ın Show Tv ekranlarında Çağla ile Yeni Bir Gün programında bahsettiği kalıcı ve etkili bir zayıflama yöntemidir. Bilinenin aksine, çok yiyerek ve doğru saatlerde yemek yemek kilo vermeye yardımcı olur. İşte cims yöntemi de diğer diyetlerin aksine, katı kuralları olan bir diyet değil; uzun vadeli sağlıklı beslenme biçimidir.

CİMS YÖNTEMİ UYGULARKEN BİLMENİZ GEREKENLER;

Aç kalmayın.

Yüksek protein, az karbonhidrat listeleri seçin.

İçinde lif olmayan karbonhidratları tüketmeyin. Lifli besinlere yüklenin. Fasulye, mercimek, Brüksel lahanası, ıspanak, tatlı patates yiyin.

Kafanızı vereceğiniz kiloya takmayın. Yürüyüşe ve doğru besinleri seçmeye odaklanın. Yarım kilo vermek için neredeyse 4 hafta yürümeniz gerektiğini unutmayın.

Kaçamak yapın.

Sebze tüketin.

Kahvaltı 10'da, öğlen yemeği 14:00, akşam yemeği ise 20:00'da yapılmalı.

CİMS YÖNTEMİ İLE ZAYIFLAMA KALICI KİLO VERMEYİ SAĞLAR MI?

14 popüler diyeti uygulayan yaklaşık 21.492 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre; kişilerin 6 ay sonunda 4-5 kilo verdikleri ve tansiyonların düştüğü tespit edilmiş. Am bu maalesef bir yıl sürmemiş, bir yıl sonra hemen herkes kilosunu geri almış.

1. Kahvaltı Hangi Saatte Yapılmalı?

Haftada 5 gün saat 10'a kadar kahvaltı yapılmalı. Haftada 2 gün ise, kahvaltı 12'de yapılmalı.

2. Kahvaltıda Ne Yenmeli?

İlk 5 kahvaltıda mutlaka tek yumurtadan tereli, dereotlu veya ıspanaklı omlet yenir. Diğer 2 kahvaltıda ise, pastırmalı yumurta yenir.

3. Kahvaltıda Ne İçilmeli, Ne İçilmemeli?

Meyve suyu kahvaltıda içilmez. Ayrıca kahvaltıda gün aşırı bitki çayı ve meyve olur, her gün çay içilir.

4. Kahvaltıda Hangi Zeytin, Ne Kadar Yenmeli?

1 hafta boyunca siyah zeytin, ertesi hafta yeşil zeytin olmalı. Zeytinler 10 taneyi geçmemeli.

5. Kahvaltıda Hangi Peynir, Ne Kadar Yenmeli?

Peynir olarak lor, ekşimik ve 1 yemek kaşığını geçmeyecek şekilde labne veya krem peynir olmalı. Haftada 1 gün sabah kaçamak olacak.

6. Ara Öğün Yenmeli Mi?

3 gün boyunca ara öğün yapılmaz. Günde dört öğün olur.

7. Salata Ne Zaman ve Nasıl Yenmeli?

Her öğlen mutlaka salata olmalı. Salataların üzerine ilk 5 gün barbunya, ceviz, parmesan peyniri, fındık ve mantar konmalı. Kalan iki günde ise manda yoğurdu eklenmeli.

Salatalarda yağ olarak; avokado yağı, ceviz yağı, keten tohumu yağı veya zeytinyağı kullanılmalı. Haftada bir öğlen kaçamak olacak.

8. Ara Öğün Ne Zaman Yenmeli, Nasıl Yenmeli?

Mutlaka saat 15:30 gibi ara öğün yapılmalı. Ara öğünde meyve; greyfurt, mandalina, ayva ve yanında fındık ile leblebi olmalı.

9. Akşam Yemeklerinde Ne Yenmeli?

Akşamları üst üste yöntemine geçilir.

10. Üst Üste Yöntemi Nedir?

Üst üste ilk iki gün beyaz et, ardından 2 gün sebze, ardından 2 gün sebze çorbası, kurubaklagil, 1 gece de kaçamak. Ancak ilk 2 hafta kırmızı et olmaz.

11. Akşam Yemeğinde Makarna Yemek Sağlıklı Mı?

Akşamları sebze yenilen günlerde kepekli makarna yenir. Kaçamak gününde ise, kebap, lahmacun, pide gibi ne istenirse yenir.

12. Sebzeler Ne Zaman ve Nasıl Yenmeli?

Kurubaklagil yenilen günlerde, yanında karnabahar, brokoli, brüksel lahanasından biri buğulama yapılarak tüketilir.

13. Hangi Ekmek, Ne Zaman Yenmeli?

İlk hafta sabah ve öğlen dilediğince ekşi mayalı ekmek tüketilir. İkinci hafta ise, tam tahıllı ekmek yenir. Ancak akşam yemeklerinde ekmek yenmez.

14. Hangi Tatlıyı, Ne Zaman Yemek Sağlıklı?

Haftada 2 gün öğleden sonra, çikolatasız olmak şartıyla iki top dondurma veya haftada 1 gün sütlü tatlı yenebilir.

15. Hangi Spor, Ne Kadar Yapılmalı? Günde Ne Kadar Su İçilmeli?

Haftada 4 gün 30'ar dakika yürüyüş yapılmalı. Her gün 7-9 bardak su içilmeli.

16. Günlük Maden Suyu ve Kahve Tüketimi Ne Olmalı?

Tansiyon normalse, günde 3 bardak maden suyu içilebilir. Kahve ise, günde 2 fincanı geçmemeli.

CİMS YÖNTEMİ İLE ZAYIFLAMA – CİMS YÖNTEMİ İÇİN ÖRNEK LİSTE

SABAH:



Az yağlı süt

Beyaz peynir

Kepek ekmeği

Domates

Salatalık

Yeşil zeytin

ARA ÖĞÜN:

2 mandalina

ÖĞLE:

Mercimek çorbası

Ton balıklı salata

Kepek ekmeği

ARA ÖĞÜN:

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1 avuç fındık

AKŞAM:

Taze fasulye yemeği

Cacık

Salata

Kepek ekmeği

ARA ÖĞÜN:

1 armut