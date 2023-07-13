Cimri kelimesinin zıt anlamlısına gelen birden fazla kelime Türkçemizde yer almaktadır. Cimri zıt anlamlısı yer yer konuşma içerisinde ve günlük hayatımızda da kullanılır. Bu nedenle bu kelimeleri bilmek, dil zenginliğimiz açısından oldukça önemlidir.

Cimri kelimesi Türkçede en sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor ve bu nedenle Cimri zıt anlamlısı da sık sık merak ediliyor. Zengin bir Türkçe bilgisi için birçok kelimenin zıt anlamlısı öğrenilmelidir. Bu nedenle birçok insan Cimri zıt anlamlısı nedir? Gibi sorularda bazı kelimelerin zıt anlamlılarını araştırıyor. Peki, Cimri zıt anlamlısı nedir? Cimri kelimesinin zıt anlamlısı hangi kelimedir?

CİMRİ ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Türkçede cimri kelimesinin zıt anlamlıları bonkör, cömert, eli açık kelimeleridir. Cimri kelimesinin 3 adet zıt anlamlısı bulunmaktadır. Cimri kelimesi Türkçede, bir kişinin para veya malzeme konularında aşırı derecede tutumlu, cömertlikten kaçınan ve harcamalarıyla titizlikle ilgilenen bir davranış sergilediğini ifade eder. Cimri kelimesinin zıt anlamlıları olarak bilinen bonkör, cömert, eli açık kelimeleri de bunların tersi anlamına gelmektedir.

CİMRİ ZIT ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE NASI KULLANILIR?

İşte cimri kelimesinin zıt anlamı olarak kullanılmakta olan bonkör, cömert, eli açık kelimelerinin cümle içerisinde örnek kullanımları;

Arkadaşım, her zaman bonkör davranır ve bütün masrafı üstlenir.

Patronumuz, çalışanlara olan cömertliğiyle tanınır ve sık sık ödüllendirir.

Amcam, eli açık biri olduğu için her zaman yardım etmekten mutluluk duyar.

Komşumuz, düzenlediği partiye herkesi davet ederek gerçekten cömert bir davranış sergiledi.

Babam, eli açık olmasıyla bilinir ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için çaba harcar.

Hayırsever bir işadamı, kurduğu vakıf aracılığıyla birçok projeye cömertçe destek verir.

Restoran sahibi, müşterilerine karşı bonkör davranır ve sık sık ekstra hizmetler sunar.

Sevgilim, eli açık biri olduğu için hediye seçiminde her zaman çok özenli davranır.

Ünlü bir oyuncu, hayranlarına karşı cömert bir şekilde imza dağıtarak onları mutlu eder.

Evin sahibi, kiracılara olan bonkör yaklaşımıyla onların konforunu önemser ve düzenli bakım sağlar.