Kemençe ve seslendirdiği şarkılar ile tanınmakta olan Cimilli İbo mahlaslı sanatçı merak ediliyor ve bu nedenle Cimilli İbo öldü mü? Başta olmak üzere birçok detay araştırılıyor. Peki, Cimilli İbo öldü mü? Cimilli İbo neden öldü, ölüm sebebi ne?

Karadeniz Bölgesi'nde oldukça tanınan Cimilli İbo'nun "Cimilli" lakabı doğduğu yer olan Rize İkizdere Cimil Köyü'nden gelmektedir. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden olan Cimilli İbo hayatını kaybetti. Gerçek adı İbrahim Özer olan sanatçının vefat haberini, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinden tanınan ünlü oyuncu Zafer Kalfa duyurdu. Peki, Cimilli İbo öldü mü? Cimilli İbo neden öldü, ölüm sebebi ne?

CİMİLLİ İBO ÖLDÜ MÜ?

Gerçek adı İbrahim Özer olan Cimilli İbo tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cimilli İbo vefat haberini, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinden tanınan ünlü oyuncu Zafer Kalfa duyurdu.

CİMİLLİ İBO NEDEN ÖLDÜ?

49 yaşında hayatını kaybeden sevilen sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek. Cimilli İbo'nun vefat haberinin ardından sanatçının ölüm sebebi başta olmak üzere birçok bilgi de merak konusu oldu. Öyle ki, Cimilli İbo kimdir ve neden öldü sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Cimilli İbo, kısa bir süre önce yeniden rahatsızlanmış ve böbrek yetmezliği yaşıyordu. Ayrıca Cimilli İbo'nun kanında aşırı enfeksiyona rastlanmıştı.

CİMİLLİ İBO'NUN HASTALIĞI NEYDİ?

Geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırılan Cimilli İbo'dan üzücü haber geldi. Edinilen bilgiye göre, Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo'nun vefat haberini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinden de tanınan ünlü oyuncu Zafer Kalfa açıkladı.

Cimilli İbo, 2020 yılında koronavirüse yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınmıştı. Yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuşmuştu. Yeniden rahatsızlanan Cimilli İbo yoğun bakıma alındı. Böbrek yetmezliği yaşayan Özer'in kanında da aşırı enfeksiyona rastlandı.