Cımbız nedir? Cımbız seçimi nasıl olur? Cımbız nasıl kullanılır?
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Her evde mutallaka bulunan ,şarkılara konu olan bir eşe cımbız son zamanlarda günlük hayatta çok sık karşımıza çıkıyor. Peki, Cımbız nedir? Cımbız tekniği nedir? Cımbız ne işe yarar? Cımbız seçimi nasıl olur? Cımbız nasıl kullanılır? Cımbız türleri nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Cımbız insan parmakları ile kolayca tutulamayacak kadar küçük nesneleri tutmak için kullanılan küçük bir alettir. Araç büyük olasılıkla yazılı tarihten beri tıpkı pense gibi maşa, kıskaç veya makastan türetilmiştir. Bilimsel veya tıbbi bağlamda normal olarak forseps olarak anılırlar.
Bir iki küçük kıldan fazlasını alacaksanız cımbız yöntemi oldukça zaman alır. Vücutta istenmeyen küçük tüyleri almak için en hızlı ve etkili yol cımbızdır. Etkisi jiletten daha uzun sürer çünkü cımbızla küçük kılları kökünden alırsınız. Ama kıl eskisine oranla daha kalın ve gür çıkabilir.
Düz cımbızları kaşlarınızı şekillendirmek için tercih edebilirsiniz. İnce uçlu cımbızlar ise sert tüylerin rahatça alınmasını sağlar. Yan uçlu cımbızlar ayna karşısında daha rahat bir kullanım sağlar. Özellikle kişisel bakımını kendi yapanlarının sıklıkla tercih ettiği cımbız modelidir.
Kolay kavrayabileceğiniz bir cımbız olması, uygulamada rahatlık için önemlidir. Cımbızın esnekliği iyi ayarlanmamışsa çok sert hareketler gerektirir ve eli çok çabuk yorar, kılları kırarak alır. Kaş alma işleminin eziyet haline dönüşmemesi için esnekliği iyi ayarlanmış cımbızları tercih edin.
Cımbız çeşitlerinin uygulama aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
- Öncelikle cildinizi derinlemesine temizleyin. Çünkü cımbız uygulaması sırasında gözenekleriniz açılır. Cildinizin mikrop kapmaması için bu işlem oldukça önemli.
- Sonrasında ise cımbızı kıl ve tüylerinize uygulamaya başlayın.
- Uygulama sırasında ışık veya ayna gibi gereçlerden yardım almayı ihmal etmeyin. Böylece işlemlerinizi kusursuz bir biçimde tamamlayabilirsiniz.
- Cımbız ile kıl ve tüy alma işlemini bitirdikten sonra cildinizi tekrar temizleyin. Bunun için temizleme jeli veya tonik çeşitlerini tercih edebilirsiniz.