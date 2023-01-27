Cımbız nedir? Cımbız seçimi nasıl olur? Cımbız nasıl kullanılır?

Her evde mutallaka bulunan ,şarkılara konu olan bir eşe cımbız son zamanlarda günlük hayatta çok sık karşımıza çıkıyor. Peki, Cımbız nedir? Cımbız tekniği nedir? Cımbız ne işe yarar? Cımbız seçimi nasıl olur? Cımbız nasıl kullanılır? Cımbız türleri nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cımbız insan parmakları ile kolayca tutulamayacak kadar küçük nesneleri tutmak için kullanılan küçük bir alettir. Günlük hayata sık sık kullanılan bu alt vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, cımbız nedir? Cımbız tekniği nedir? Cımbız ne işe yarar? Cımbız seçimi nasıl olur? Cımbız nasıl kullanılır? Cımbız türleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

CIMBIZ NEDİR?

Cımbız insan parmakları ile kolayca tutulamayacak kadar küçük nesneleri tutmak için kullanılan küçük bir alettir. Araç büyük olasılıkla yazılı tarihten beri tıpkı pense gibi maşa, kıskaç veya makastan türetilmiştir. Bilimsel veya tıbbi bağlamda normal olarak forseps olarak anılırlar.

CIMBIZ TEKNİĞİ NEDİR?

Bir iki küçük kıldan fazlasını alacaksanız cımbız yöntemi oldukça zaman alır. Vücutta istenmeyen küçük tüyleri almak için en hızlı ve etkili yol cımbızdır. Etkisi jiletten daha uzun sürer çünkü cımbızla küçük kılları kökünden alırsınız. Ama kıl eskisine oranla daha kalın ve gür çıkabilir.

CIMBIZLAR NE İŞE YARAR?

Düz cımbızları kaşlarınızı şekillendirmek için tercih edebilirsiniz. İnce uçlu cımbızlar ise sert tüylerin rahatça alınmasını sağlar. Yan uçlu cımbızlar ayna karşısında daha rahat bir kullanım sağlar. Özellikle kişisel bakımını kendi yapanlarının sıklıkla tercih ettiği cımbız modelidir.

CIMBIZ SEÇİMİ NASIL OLUR?

Kolay kavrayabileceğiniz bir cımbız olması, uygulamada rahatlık için önemlidir. Cımbızın esnekliği iyi ayarlanmamışsa çok sert hareketler gerektirir ve eli çok çabuk yorar, kılları kırarak alır. Kaş alma işleminin eziyet haline dönüşmemesi için esnekliği iyi ayarlanmış cımbızları tercih edin.

CIMBIZ NASIL KULLANILIR?

Cımbız çeşitlerinin uygulama aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz: