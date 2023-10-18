Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesine sahip olan Cilo Dağı'nın yerinin merak edildiği görülüyor. Hakkari iline bağlı olan bu dağ, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor ve doğa severlerin uğrak noktasıdır. Peki, Cilo dağı nerede? Cilo dağı kaç metre, yüksekliği ne kadar? Cilo Dağı volkanik mi? İşte detaylar...

Türkiye'nin doğal güzelliklerle dolu coğrafyası, pek çok büyüleyici dağa ev sahipliği yapar. Bu dağlardan biri olan Cilo Dağı, hem büyüleyici manzaraları hem de doğal sırlarıyla dikkat çeken bir zirve olarak öne çıkar. Bu yazıda, Cilo Dağı'nın nerede bulunduğu, yüksekliği ve volkanik olup olmadığı gibi önemli konulara odaklanacağız. Peki, Cilo dağı nerede? Cilo dağı kaç metre, yüksekliği ne kadar? Cilo Dağı volkanik mi? Detaylar haberimizde...

CİLO DAĞI NEREDE BULUNUR?

Cilo Dağı, Türkiye'nin doğusunda, Hakkari ilinin sınırları içinde yükselir. Hakkari'nin merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan bu muhteşem zirve, Irak sınırına oldukça yakın bir konumda yer alır. Cilo Dağı, dağcılar ve doğa tutkunları için doğal bir cazibe merkezi olarak kabul edilir.

CİLO DAĞI'NIN YÜKSEKLİĞİ NE KADAR?

Cilo Dağı'nın yüksekliği, zirveye ulaşmayı hedefleyen dağcılar için önemli bir faktördür. Bu etkileyici dağ, yaklaşık 4.135 metre (veya yaklaşık 13,566 fit) yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek beşinci dağıdır. Cilo'nun yüksekliği, hem dağcılar hem de doğa severler için göz kamaştırıcı manzaralar sunar.

CİLO DAĞI VOLKANİK Mİ?

Cilo Dağı'nın oluşumu, jeolojik bir tarih boyunca gerçekleşen doğal süreçlerin bir sonucudur. Ancak bu dağın volkanik kökenli olduğuna dair somut bilgilere rastlanmamıştır. Cilo Dağı, tektonik hareketler ve erozyon etkisiyle şekillenmiştir. Zirvesinde buzul vadileri ve gölleri bulunan bu zirve, jeolojik açıdan oldukça ilginç bir yapıya sahiptir.

Cilo Dağı, aynı zamanda bölgesel flora ve fauna açısından da önemlidir. Zengin bitki örtüsü ve çeşitli hayvan türlerine ev sahipliği yapar, bu da doğa bilimcileri ve biyologlar için cazip bir araştırma ve gözlem alanı sunar.