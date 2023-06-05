Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çilimli Belediyesi, gençleri Çanakkale'ye götürüyor

Çilimli Belediyesi, gençleri Çanakkale'ye götürüyor

Turizm Haberleri

Çilimli Belediyesi, 'Çanakkale'yi Görmeyen Genç Kalmasın' sloganıyla düzenlediği Çanakkale gezisi seferlerini sürdürüyor. Gençler, belediye önünden hareket eden otobüslerle Çanakkale'ye uğurlanıyor ve rehberler eşliğinde Çanakkale savaşları ve kazanılan zafer hakkında bilgilendiriliyor.

DÜZCE(İHA) – Çilimli Belediyesi, " Çanakkale'yi Görmeyen Genç Kalmasın" sloganıyla düzenlediği Çanakkale gezisi seferlerini sürdürüyor.

Çilimli Belediyesinin, Çanakkale'ye düzenledikleri geziler çerçevesinde Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz tarafından gençler, belediye önünden hareket eden otobüslerle Çanakkale'ye uğurlandı.

Çanakkale'ye ulaşan gençler rehberler eşliğinde Çanakkale savaşları ve kazanılan zafer hakkında bilgilendirileceğini aktaran Başkan Muhsin Yavuz, "Çok güzel bir yere gidiyorsunuz. Gidip geldiğinizde çok memnun olacağınızı düşünüyorum. Orada sizden küçük ve sizin yaşınızdaki genç arkadaşlar bu vatana savunmak için şehit oldu. Oraya gittiğinizde onlara bol bol dua edin. Rehberinizi iyi dinleyin ki orayı daha iyi anlayacaksınız. Anlatılmadan gezdiğinizde anlayamazsınız" tavsiyelerinde bulundu.

Yavuz, gençleri başka etkinlikle de buluşturacağını söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

Muhsin Yavuz Çanakkale Çilimli Turizm Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title