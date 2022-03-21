Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları! Bugün Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto ve On Numara bugün kazanan
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21:30'da açıklanacaktır. On Numara saat 20:00'da açıklanacaktır.
20 Mart Şans Topu sonuçları şu şekilde: 2-3-13-17-21-14
20 Mart Süper Loto sonuçları şu şekilde : 1-26-29-30-39-54
Çılgın Sayısal Loto ve On Numara, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
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