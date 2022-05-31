Çılgın Sayısal Loto en çok çıkan rakamlar 2022: Çılgın sayısal loto en çok çıkan rakamlar nelerdir? - Haberler

Sayısal Loto en çok çıkan rakamlar merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılmak isteyenler çekiliş öncesi sayısal lotoda en çok çıkan rakamlar neler merak ediyor. Çılgın sayısal loto en çok çıkan rakamlar ve kaç kere çıktıklarının sayısı için Çılgın Sayısal Loto en çok çıkan rakamlar 2022 araştırması yapılıyor. İşte Çılgın sayısal loto en çok çıkan rakamlar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Çılgın sayısal lotoda 18 Sayısı, 210 Defa Çıktı.

Çılgın sayısal lotoda 1 Sayısı, 205 Defa Çıktı.

Çılgın sayısal lotoda 38 Sayısı, 201 Defa Çıktı.

Çılgın sayısal lotoda 5 Sayısı, 197 Defa Çıktı.

Çılgın sayısal lotoda 21 Sayısı, 195 Defa Çıktı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinmesi durumunda farklı miktarda ikramiye kazanmak mümkün. Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurulabiliyor.

Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak da oynanabilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez. Oynanan her kolon sadece 3 TL'dir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir. Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bilinen numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. Kuponları kendiniz doldurabildiğiniz gibi önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçebilirsiniz.

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