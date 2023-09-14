ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları açıklandı!

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin. Peki, 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları haberleri…

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir. Peki, 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları haberleri…

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin. Oynadığın her kolon 10 TL, Süper Star'lı kolon ise 15 TL'dir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

İşte 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları:

6 bilen kişi sayısı: 0

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 0,00 TL

5+1 bilen kişi sayısı: 0

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 0,00 TL

5 bilen kişi sayısı: 1

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 916.110,80 TL

4 bilen kişi sayısı: 171

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.357,35 TL

3 bilen kişi sayısı: 6.011

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 381,00 TL

2 bilen kişi sayısı: 91.281