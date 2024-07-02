Çılgın Ortak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çılgın Ortak filmi ne zaman, nerede çekildi?

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ÇILGIN ORTAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Serdar ve Aslıhan birbiriyle anlaşamayan iki dedektiftir ve bir cinayeti çözmek için görevlendirilir. Şüphelilere yaklaşmak için evli bir çift gibi davranmak zorunda kalan ikili, adeta dedektiflik mesleğini tersten icra eder ve buldukları her ipucunda katilden biraz daha uzaklaşırlar. Kısa süre içinde çılgın ortakların dedektifliğe hızlı ama imkansız bir giriş yaptıkları anlaşılır.

ÇILGIN ORTAK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Sinan Çalışkanoğlu,

Nur Erkul,

Ayşe Kökçü

Sinan Bengier

Ali Tarık Fındık

Polen Ocakoğlu

Burak Er