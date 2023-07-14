Bugün Show TV'de Çılgın Joe filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce film hakkında detaylar merak edildi. Peki, Çılgın Joe konusu nedir, oyuncuları kimler? Çılgın Joe filmi nerede çekildi? Hangi yıl yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...

Çılgın Joe (ya da özgün ismiyle Hummingbird), başrolünde Jason Statham'ın bulunduğu, Steven Knight'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği 2013 yapımı aksiyon ve dram türündeki film. Çılgın Joe konusu nedir, oyuncuları kimler? Çılgın Joe filmi nerede çekildi? Hangi yıl yapımı, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

ÇILGIN JOE FİLM KONUSU NEDİR?

Joey Jones (Jason Statham), Afganistan'da kendi biriminin bir top atışıyla yok olmasına tanık olur. Londra sokaklarında yaşayan Joey, hem geçmişini unutmaya, hem de yeni sorunlardan uzak durmaya çalışmaktadır. Acımasız bir çeteden kaçarken Convent Garden'da zengin bir adamın dairesine girer ve kimlik değiştirir. Bu sırada Joey'in hamile kız arkadaşı bir nehirde ölü bulunur. Joey, bu cinayetin sorumlusunu bulmak için Çin mafyasındaki bağlantılarını kullanmak zorunda kalır. Joey, adaleti sağlayana kadar durmayacaktır.

ÇILGIN JOE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Jason Statham (Joseph Smith/Joey Jones, eski asker)

Agata Buzek (Rahibe Cristina, genç bir rahibe)

Christian Brassington (Max Forrester, bir katil)

Vicky McClure (Dawn)

Benedict Wong (Mr Choy)

Ger Ryan (Başrahibe)

Victoria Bewick (Isabel)

Sang Lui (Tony)

Lillie Buttery (Cristina'nın gençliği)

Youssef Kerkour (Bouzanis)

Danny Webb (Damon)

Dai Bradley (Billy)

Bruce Wang (Tim)

Siobhan Hewlett (Tracey)

Steven Beard (Karl)

ÇILGIN JOE HANGİ YIL YAPIMI?

Çılgın Joe (ya da özgün ismiyle Hummingbird), başrolünde Jason Statham'ın bulunduğu, Steven Knight'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği 2013 yapımı aksiyon ve dram türündeki film.