Çılgın Dondurmacı vuruldu mu? Çılgın Dondurmacı öldü mü?

Müşterileriyle yaptığı dans videolarıyla ünlenen "Çılgın Dondurmacı" adlı fenomenin, beraber dans ettiği Arap kadının kocası tarafından silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi. Sevenleri ise Çılgın Dondurmacı öldü mü? Çılgın Dondurmacı kimdir? sorularına yanıt aradı.

Sosyal medyada paylaştığı dans videoları ile ünlenen "Çılgın Dondurmacı" Mehmet Dinç, dans ettiği Arap bir kadının kocası tarafından vurulduğu iddia edildi. İddia birçok haber sitesinde yer buldu. Haberin ardından sevenleri arama motorlarında Çılgın Dondurmacı öldü mü? Çılgın Dondurmacı kimdir? sorularına yanıt aradı.

ÇILGIN DONDURMACI ÖLDÜ MÜ?

Bazı sosyal medya kullanıcıları Çılgın Dondurmacı'nın paylaşımlarının altına "Allah rahmet eylesin" yorumunu yaptı. İddialar üzerine bir takipçisi Mehmet Dinç'e Instagram'dan mesaj attı. Kullanıcı Mehmet Dinç'in "Yalan haber, benim bile haberim yok" yazdığı mesajını "Çılgın dondurmacı iyiymiş arkadaşlar" notuyla paylaştı.