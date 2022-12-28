Sosyal medya platformları üzerinden ün kazanan ve kısa süre içerisinde fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı, vatandaşın yoğun ilgisini çekmekte. Peki, Çılgın Dondurmacı kim? Çılgın Dondurmacı gerçek adı ne? Meşhur çılgın dondurmacı Mehmet Dinç kaç yaşında, nereli? Çılgın dondurmacı nasıl ünlü oldu? Mehmet Dinç'in çılgın dondurmacı mekanı nerede? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Çılgın dondurmacı ile ilgili son dakikalarda yapılan araştırmalar yükselişe geçti. Sosyal medya fenomeniyle ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Çılgın dondurmacı kimdir? Meşhur çılgın dondurmacı Mehmet Dinç kaç yaşında, nereli? Çılgın dondurmacı nasıl ünlü oldu? Mehmet Dinç'in çılgın dondurmacı mekanı nerede? Detaylar haberimizde...

ÇILGIN DONDURMACI KİMDİR?

Tiktok'ta 8.5 milyon, Instagram'da 824 bin takipçisi bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç Antalya'da çılgın danslarıyla tanınan ve ünlü Maraş dondurması ile müziği buluşturan bir internet fenomenidir.

Dinç, konuk olduğu bir programda seslendirdiği, sözleri kendisine ait olan 'Kalbimsin' şarkısı ile Tiktok, Youtube ve Instagram platformlarında popülerliğine popülerlik kattı.

ÇILGIN DONDURMACI NASIL ÜNLÜ OLDU?

Antalya'da dondurmacılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Dinç, son dönemlerin popüler uygulaması olan TikTok üzerinden yayınladığı videolarla kısa süre içerisinde büyük bir ilgi topladı. Onu bu denli meşhur eden ve kısa sürede tanınmasına sebep olan özelliği ise dondurma satışı sırasında kendine özgü dansları ve müzikleriyle müşterileriyle kurmuş olduğu sempatik iletişim oldu. Mehmet Dinç, Çılgın Dondurmacı unvanıyla kısa sürede nam saldı.

MEHMET DİNÇ'İN ÇILGIN DONDURMACI MEKANI NEREDE?

Antalya'da yaşamakta olan Mehmet Dinç'in dondurmacısı, Antalya'nın Lara semtinde bulunuyor. Şehir merkezine 12 km uzaklıkta olan Çılgın Dondurmacı, Lara'da bulunan Akkapark AVM önünde Maraş dondurması satan Mehmet Dinç'in videolarında kullandığı Hamada Nashawaty – Shakle Habetek isimli Arapça şarkısı da yoğun ilgi görüyor.