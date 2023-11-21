Çikolatalı ravioli tarifi! MasterChef Çikolatalı ravioli nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Çikolatalı ravioli hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Çikolatalı ravioli hazırladı. Peki, Çikolatalı ravioli nedir? Çikolatalı ravioli nasıl yapılır? Çikolatalı ravioli nedir?

Ravoli lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Çikolatalı ravioli ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Çikolatalı ravioli nasıl yapılır? Çikolatalı ravioli nedir? Çikolatalı ravioli nasıl yapılır, Çikolatalı ravioli yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Çikolatalı ravioli yapıldı, evde klasik Çikolatalı ravioli yapıldı! İşte en güzel Çikolatalı ravioli!

ÇİKOLATALI RAVİOLİ TARİFİ!

Börek için malzemeler:

250 gr un

50 g Perugina® acı kakao tozu

50 gr tereyağı oda sıcaklığında

70 gr şeker

2 yumurta

35 gr süt

8 gr kabartma tozu (1/2 poşet)

bir tutam tuz

½ limonun kabuğu

½ vanilya çubuğu

Doldurma için malzemeler:

100 g Perugina® çikolata GranBlocco ekstra bitter çikolata %50

300 gr koyun ricotta

80 gr pudra şekeri

1 yumurta sarısı

½ Portakal kabuğu rendesi

½ vanilya çubuğu

½ Limon kabuğu rendesi

tatmak için pudra şekeri (son dekorasyon için isteğe bağlı)

Tatlı çikolatalı mantı nasıl yapılır:

Böreği için:

Büyük bir kapta unu, Perugina® bitter kakaoyu ve mayayı eleyin, ardından şekeri, yumurtaları, oda sıcaklığındaki tereyağını (buzdolabından en az 30 dakika uzakta), sütü, bir tutam tuzu, vanilya ve limon kabuğunu ekleyip yoğurmaya başlayın.

Pürüzsüz ve homojen bir karışım elde edinceye kadar çalışın, küresel bir şekil verin ve streç filmle sarın.

Hamuru oda sıcaklığında yaklaşık 30 dakika dinlendirin .

Doldurma için:

Büyük bir kapta, topakları gidermek için pudra şekerini ve ardından ricotta'yı eleyin.

Daha önce rendelenmiş limon ve portakal kabuğu rendesini, yumurta sarısını, vanilya çekirdeği tohumlarını ve son olarak eritilmiş ve sıcak Perugina® GranBlocco Ekstra Bitter Çikolatayı ekleyin.

Çikolatalı mantı hazırlanışı:

Bu süre geçtikten sonra hamuru iki eşit parçaya bölün, bu adım yayılmasını kolaylaştıracaktır.

İlk kısmı alın, çalışma yüzeyini unlayın ve oklava ile yaklaşık 1/2 mm kalınlığında ince bir şekilde açın ve birkaç saniye dinlenmeye bırakın. Yaklaşık 5 santimetrelik bir pasta kesici kullanarak bazı diskleri kesin.

Sıkma torbası veya kaşık kullanarak her kesiğin üzerine küçük bir miktar (yaklaşık bir kaşık dolusu) dağıtın ve ikiye bölün. Kenarlarına çatalın uçlarıyla bastırın. Her mantının kenarını kalan yumurta akı ile fırçalayın ve bir kenara bırakın. İşlemi hamurun ikinci kısmı ile tekrarlayın.

Tatlı Karnaval mantılarını pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizin ve birbirine yapışmayacak şekilde aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 185° fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişirin .

Servis yapmadan önce çikolatalı raviolilerin üzerine pudra şekeri serpin.

Karnaval tatlı çikolatalı mantı nasıl korunur:

Tatlı çikolatalı mantı, serin ve kuru bir yerde, hava geçirmez özel bir kapta ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir.