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Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti belirtileri nedir? Çikolata kisti tedavisi!

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Çikolata kisti neden olur? Çikolata kisti patlaması! Çikolata kisti nasıl teşhis edilir? Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti belirtileri nedir? Çikolata kisti tedavisi!

Kadınlarda görülme riskininfazla olduğu çikolata kisti nedir? Kısa sürede belirtileri ortaya çıkan Çikolata kisti neden olur? Çikolata kisti patlaması! Çikolata kisti nasıl teşhis edilir? Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti belirtileri nedir? Çikolata kisti tedavisi!

ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR?

yumurtalıklarda, fallop tüplerinde veya karın boşluğu gibi uterus dışındaki bölgelerde uterus iç yüzeyini döşeyen endometrial dokunun varlığı ile karakterize kronik bir hastalıktı Kadınların %17'sinde görülen çikolata kisti, üreme problemlerine sebep olur. Çikolata kisti yumurtalıklara yerleştiği zaman yumurtalıkların kalitesini etkiler.

ÇİKOLATA KİSTİ BELİRTİLERİ NEDİR?

Çikolata kisti bazen belirti gösterse de bazen hiçbir belirti göstermez. Çikolata kisti belirtileri arasında;

Ağrılı adet dönemleri,

Aşırı kanama,

Cinsel ilişkide ağrı,

Kısırlık görülür.

ÇİKOLATA KİSTİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

teşhisinin tek kesin yolu bir laparoskopik yöntemle göbek deliğinden girilerek kamera ile karın içine bakılmasıdır. Yukarıda belirtilen

ÇİKOLATA KİSTİ NEDEN OLUR?

Çikolata kiski nedenleri arasında kanıtlanmış delil bulunmamaktadır. Yapılan araştırmalara göre, kadınlarda görülme riski fazla. Genetik faktörler, beslenme gibi etkenler olabilir nedenler arasında yer alır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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