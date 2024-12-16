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Çıkış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çıkış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi?

Çıkış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çıkış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çıkış Yok filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çıkış Yok konusu, özeti ve Çıkış Yok oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çıkış Yok filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çıkış Yok filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çıkış Yok filmini izleyecek olanların merak ettiği Çıkış Yok konusu nedir, Çıkış Yok oyuncuları kimler ve Çıkış Yok özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇIKIŞ YOK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Black Site, Sophia Banks tarafından yönetilen ve Jinder Ho tarafından yazılan 2022 yapımı bir Amerikan aksiyon - gerilim filmidir . Filmde Jason Clarke , Michelle Monaghan ve Jai Courtney rol almaktadır. 3 Mayıs 2022'de Vertical Entertainment ve Redbox tarafından yayınlanmıştır.

Ürdün'deki en gizli CIA- Five Eyes kara sitesi olan Citadel'de bulunan bir grup memur , bilerek kara siteye giren zeki ve kötü şöhretli yüksek değerli bir tutuklu olan Hatchet'e karşı bir kedi-fare oyununda hayatları için savaşmak zorundadır. Bu aynı zamanda, kocasını ve kızını öldüren bir hastaneyi kimin yok ettiğini bulmak için CIA'e katılan Abigail Trent'ten kaçmasına da yol açacaktır.

ÇIKIŞ YOK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Jason Clarke , yüksek değere sahip bir tutuklu olan Hatchet rolünde

Michelle Monaghan , CIA Psikolojik Harekat görevlisi ve Citadel'in ikinci komutanı Abigail "Abby" Trent rolünde

Jai Courtney , CIA müteahhidi ve eski 1. Tabur Deniz Piyadesi Raymond Miller rolünde

Pallavi Sharda , CIA görevlisi ve çevirmen Tessa Harijan rolünde

Fayssal Bazzi , CIA görevlisi ve Citadel Operasyon Başkanı Rashid Nassar rolünde

Uli Latukefu , Delta Kuvvetleri operatörü Yüzbaşı David Palau rolünde

Phoenix Raei , Mossad irtibat subayı Uri Wasserman rolünde

Todd Lasance , Avustralyalı bir ordu askeri olan Wesley rolünde

Lincoln Lewis , Avustralyalı bir ordu askeri olan Landon Briggs rolünde

Pacharo Mzembe , Ben Jordan rolünde, bir ABD ordusu askeri

Simon Elrahi, Hatchet ile bağlantılı bir Citadel tutuklusu olan Farhan Barakat rolünde

Jordan Murphy, CIA'in üst düzey yetkilisi Silas Allen rolünde

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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