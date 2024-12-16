Çıkış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çıkış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi?

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ÇIKIŞ YOK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Black Site, Sophia Banks tarafından yönetilen ve Jinder Ho tarafından yazılan 2022 yapımı bir Amerikan aksiyon - gerilim filmidir . Filmde Jason Clarke , Michelle Monaghan ve Jai Courtney rol almaktadır. 3 Mayıs 2022'de Vertical Entertainment ve Redbox tarafından yayınlanmıştır.

Ürdün'deki en gizli CIA- Five Eyes kara sitesi olan Citadel'de bulunan bir grup memur , bilerek kara siteye giren zeki ve kötü şöhretli yüksek değerli bir tutuklu olan Hatchet'e karşı bir kedi-fare oyununda hayatları için savaşmak zorundadır. Bu aynı zamanda, kocasını ve kızını öldüren bir hastaneyi kimin yok ettiğini bulmak için CIA'e katılan Abigail Trent'ten kaçmasına da yol açacaktır.

Jason Clarke , yüksek değere sahip bir tutuklu olan Hatchet rolünde

Michelle Monaghan , CIA Psikolojik Harekat görevlisi ve Citadel'in ikinci komutanı Abigail "Abby" Trent rolünde

Jai Courtney , CIA müteahhidi ve eski 1. Tabur Deniz Piyadesi Raymond Miller rolünde

Pallavi Sharda , CIA görevlisi ve çevirmen Tessa Harijan rolünde

Fayssal Bazzi , CIA görevlisi ve Citadel Operasyon Başkanı Rashid Nassar rolünde

Uli Latukefu , Delta Kuvvetleri operatörü Yüzbaşı David Palau rolünde

Phoenix Raei , Mossad irtibat subayı Uri Wasserman rolünde

Todd Lasance , Avustralyalı bir ordu askeri olan Wesley rolünde

Lincoln Lewis , Avustralyalı bir ordu askeri olan Landon Briggs rolünde

Pacharo Mzembe , Ben Jordan rolünde, bir ABD ordusu askeri

Simon Elrahi, Hatchet ile bağlantılı bir Citadel tutuklusu olan Farhan Barakat rolünde

Jordan Murphy, CIA'in üst düzey yetkilisi Silas Allen rolünde