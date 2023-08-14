Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Cihat Yaycı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Cihat Yaycı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Cihat Yaycı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cihat Yaycı hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Cihat Yaycı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Cihat Yaycı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Cihat Yaycı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cihat Yaycı hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

CİHAT YAYCI KİMDİR?

Cihat Yaycı (29 Nisan 1966) Türk asker, akademisyen ve yazar. Mavi Vatan'ın geliştiricisi olarak tanındı. Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezinin kurucusudur. Geliştirdiği "FETÖMETRE" adlı ölçme-değerlendirme metodu ile TSK'daki tasfiyelere katkısı ile tanınırlığı arttı.

1966 yılında Elazığ'da doğan Cihat Yaycı, 1984'te Deniz Lisesini bitirdi. Sonrasında 1988'de, Deniz Harp Okulunu bitirdi. 2000'de Deniz Harp Akademisinden, 2003'te ise Millî Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olan Yaycı, Donanma Komutanlığı karargâhında Konsept Şube Müdürlüğü yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında Yönetim Analiz ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Strateji ve Prensipler Şube Müdürlüğü ve Strateji ve Antlaşmalar Daire Başkanlığı görevlerini aldı. Marmara Üniversitesi'nde İngilizce işletme insan kaynakları yönetimi, ABD'de, Naval Postgraduate School'da ise (NPS) fizik mühendisliği ile elektronik mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptı ve İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında doktorasını tamamladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bazı gemilerde branş subaylığı ve bölüm amirliği yapan Yaycı, TCG Yavuz ile TCG Kemalreis'in 2. komutanlığı görevlerinden sonra 2005-2006 yılları arasında, TCG Kemalreis'in komutanı olarak görev yaptı. 2011-2012 yıllarında ise 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru oldu. 30 Ağustos 2012'de Tuğamiralliğe terfi eden Yaycı, aynı yıl Moskova askeri ataşesi görevine getirildi. 2014'te Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, 2015'te ise Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevlerini üstlendi ve 29 Temmuz 2016'da Tümamiral oldu. Aynı yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığına getirilen Yaycı, 20 Ağustos 2017'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı görevine atandı.