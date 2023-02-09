Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı Twitter hesabı! Cihat Yaycı kaç yaşında, nereli? Cihat Yaycı mesleği ne?

Cihat Yaycı'nın hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Cihat Yaycı biyografisi araştırılıyor. Peki, Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı Twitter hesabı ne? Cihat Yaycı kaç yaşında, nereli? Cihat Yaycı mesleği ne? İşte detaylar...

Cihat Yaycı biyografisi! Cüneyt Özdemir'in yayına çıkan Cihat Yaycı'nın hayatı araştırılıyor. Cihat Yaycı 29 Nisan 1966 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Kullanıcılar tarafından Cihat Yaycı biyografisi aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı Twitter hesabı ne? Cihat Yaycı kaç yaşında, nereli? Cihat Yaycı mesleği ne? Detaylar haberimizde...

CİHAT YAYCI KİMDİR?

1966 yılında Elazığ'da doğan Cihat Yaycı, 1984'te Deniz Lisesini bitirdi. Sonrasında 1988'de, Deniz Harp Okulunu bitirdi. 2000'de Deniz Harp Akademisinden, 2003'te ise Millî Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olan Yaycı, Donanma Komutanlığı karargâhında Konsept Şube Müdürlüğü yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında Yönetim Analiz ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Strateji ve Prensipler Şube Müdürlüğü ve Strateji ve Antlaşmalar Daire Başkanlığı görevlerini aldı. Marmara Üniversitesi'nde İngilizce işletme insan kaynakları yönetimi, ABD'de, Naval Postgraduate School'da ise (NPS) fizik mühendisliği ile elektronik mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptı ve İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında doktorasını tamamladı.

CİHAT YAYCI KARİYERİ!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bazı gemilerde branş subaylığı ve bölüm amirliği yapan Yaycı, TCG Yavuz ile TCG Kemalreis'in 2. komutanlığı görevlerinden sonra 2005-2006 yılları arasında, TCG Kemalreis'in komutanı olarak görev yaptı. 2011-2012 yıllarında ise 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru oldu. 30 Ağustos 2012'de Tuğamiralliğe terfi eden Yaycı, aynı yıl Moskova askeri ataşesi görevine getirildi. 2014'te Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, 2015'te ise Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevlerini üstlendi ve 29 Temmuz 2016'da Tümamiral oldu. Aynı yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığına getirilen Yaycı, 20 Ağustos 2017'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı görevine atandı