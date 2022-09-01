Gündemde yer alan isimlerin başında Cihat Tamer geliyor. Vatandaşlar Cihat Tamer'in hayatını, kariyerini ve biyografisini merak ediyor. Peki, Cihat Tamer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Cihat Tamer kimdir merak edilen isimlerden birisidir. Peki, Cihat Tamer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cihat Tamer'in hayatı ve biyografisi!

CİHAT TAMER KİMDİR?

Ahmet Cihat Tamer, (d. 24 Şubat 1943, İstanbul), Türk sinema, tiyatro ve dizi film oyuncusu.

Cihat Tamer doğum tarihi : 24 Şubat 1943

Cihat Tamer kaç yaşında : 78 yaşında

Cihat Tamer nereli : İstanbul doğumlu

Cihat Tamer mesleği ne : Sinema, tiyatro ve dizi film oyuncusu

Cihat Tamer, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olduktan sonra, 1959'da Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başladı. 1961'den itibaren sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Bulvar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu ve Cihat Tamer-Ercan Yazgan Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda görev aldı. Sinema filmleri ve tv dizilerinde oynadı. Sanatçı Çasod üyesidir.

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