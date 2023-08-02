Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Cihat Dağdeviren kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Cihat Dağdeviren kimdir? Yeni Adıyaman Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren kaç yaşında, nereli? Cihat Dağdeviren hayatı ve biyografisi!

Cihat Dağdeviren kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Cihat Dağdeviren kimdir? Yeni Adıyaman Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren kaç yaşında, nereli? Cihat Dağdeviren hayatı ve biyografisi!

CİHAT DAĞDEVİREN KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamlayan Cihat Dağdeviren, kazandığı polis akademisinden başarı derecesi ile mezun oldu. Türkiye'nin farklı bir çok bölgesinde görev yapan Cihat Dağdeviren birçok ilçede de ilçe emniyet müdürlüğü görevini yaptı. Dağdeviren, İstanbul'da il emniyet müdür yardımcılığının yanında Bakırköye ilçesinde de emniyet müdürlüğü yaptı. 2 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne atandı.