Cihan Ünal neden dizide yok? Yalnız Kurt Davut Bahadır kim, gerçek adı nedir?

Cihan Ünal neden dizide yok, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Davut Bahadır kim, gerçek adı nedir?

CİHAN ÜNAL NEDEN DİZİDE YOK?

Dizinin 22 Nisan tarihinde yayınlanan bölümünde bir mektup bırakan Davut Bahadır karakteri bir anda ortadan kayboluyor. Bu nedenle, Davut Bahadır karakterini canlandıran Cihan Ünal'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Ancak konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılmadı.

YALNIZ KURT DAVUT BAHADIR KİM?

Kumandan Davut Bahadır karakterini "Cihan Ünal" canlandırmaktadır.

Cihan Ünal (Kumandan)

Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

Cihan Ünal (d. 22 Ocak 1946, Taşköprü, Kastamonu), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

İlkokulu Tosya ve Kırıkkale'de okudu. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu'nda ve liseyi Kurtuluş Lisesi'nde bitirdi. 1960-1964 yıllarında Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde, eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

Yine aynı yıllarda çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör olarak oyunculuk yaptı. 1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katıldı. Ardından aynı kurumda oyunculuk yaptı. Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim aldı. Ayrıca Suat Taşer'in yönettiği Öteye Doğru başlıklı oyunda başrolde oynadı. 1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev aldı. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi.

1969'da konsevatuvarın tiyatro bölümününde mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. İlk sinema rolünü 1971 yılında Damdaki Kemancı filminde oynadı. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan Şeytan oldu. 1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünde Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı. 1973 - 1982 yıllarında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi.

1982 yılında British Council bursu ve Ankara Devlet Tiyatroları bilgi- görgü hakkı ile Londra'ya gitti. Burada Ulusal Kraliyet Tiyatrosu ve Royal Shakespeare Company'de çeşitli provalara katılarak eğitimini devam ettirdi. Yine Londra'da misafir eğitmen olarak Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'nde bulundu. 1983 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1987-2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde rol, diksiyon, mimik ve sahne dersleri verdi.

1992 British Council ve Royal Shakespeare Company'nin davetlisi olarak Stratford'da ses ve nefes seminerlerine katıldı. 1997'de özel bir diksiyon ve spikerlik kursunda öğretmenlik yaptı. 1999 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde oyunculuk ve diksiyon derslerine girdi. 2000 yılından beri görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, 2001 yılında tiyatro anasanat dalı başkanı oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hepşen Akar'ın kardeşi olan Cihan Ünal, ilk evliliğini Sabiha Tarhan ile yaptı. Bu evlilikten Irmak adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini ise Mine filminin setinde tanıştığı Türkân Şoray ile yaptı. Bu evlilikten Yağmur adında bir kızı daha oldu.

Cihan Ünal, İngiltere merkezli Centre for Performance Research ve Tiyatro Oyuncuları Derneği üyesidir.

Filmografisi

Damdaki Kemancı - 1971

Şeytan - 1974

Yargıç ve Celladı - 1975

Gül ve Bülbül - 1977

IV. Murat -1980

Kuruluş "Osmancık" - 1987

Herhangi Bir Kadın

Seni Kalbime Gömdüm

Mine

Seni Seviyorum

Bir Kadın Bir Hayat

İhtiras Fırtınası

Bir Sevgi İstiyorum

Körebe

O Kadın

Gazap Rüzgarları

Kalbimdeki Düşman

Gece Dansı Tutsakları

Kadın İsterse - 2004-2006

Muhteşem Yüzyıl Kösem - 2016

Söz - Büyük Bey - 2017

Bir Mucize Olsun - 2018

Kafalar Karışık - Ünal - 2018

Yalnız Kurt - Davut Bahadır - 2022-günümüz

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