Cihan Şimşek evlendi mi? Cihan Şimşek kiminle evleniyor?

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CİHAN ŞİMŞEK EVLENDİ Mİ?

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından Cihan Şimşek, Sinem Şimşek ile görkemli bir törenle evlendi. Dizi ekibi başta olmak üzere ünlü isimler düğüne akın etti.

CİHAN ŞİMŞEK KİMİNLE EVLENİYOR?

Düğüne katılan isimlerin arasında Alina Boz, Miray Daner, Burak Can, Yiğit Koçak, Halit Özgür Sarı, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı, Lizge Cömert, Helin Kandemir, ve Aslı Mavitan gibi birçok isim vardı. Çiftin nikah şahitliğini yapan isimlerin arasında ise Alina Boz ve Burak Can da vardı. Gece boyunca çılgınlar gibi eğlenen oyuncuların eğlenceli anları da sosyal medyada paylaşıldı.