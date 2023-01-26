İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, görevinden istifa etti. Peki, Cihan Paçacı neden istifa etti? Cihan Paçacı istifa sebebi ne, İYİ Parti'den neden ayrıldı?

Cihan Paçacı neden istifa etti? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, görevinden istifa etti. Peki, Cihan Paçacı neden istifa etti? Cihan Paçacı istifa sebebi ne, İYİ Parti'den neden ayrıldı? İşte detaylar...

CİHAN PAÇACI NEDEN İSTİFA ETTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına yönelik, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, görevinden istifa etti.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Düzenlediği basın açıklamasında bir gazeteciye verdiği demecin maksadı aşan yorumlara neden olduğunu ifade eden Paçacı, partisinin ve Akşener'in iradelerini koruyup kollamak amacıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İşte Paçacı'nın açıklaması:

"Aziz Milletimizin bilgisine. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, Aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım"

PAÇACI, O RÖPORTAJDA NE DEMİŞTİ?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Cihan Paçacı, "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'Dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'Dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'Var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var" ifadelerini kullandı.

"PARTİ KURULLARI KEMAL BEY'İ ONAYLAYACAK NOKTADA DEĞİL"

Paçacı, Alçı'nın, "Sayın Akşener ve İYİ Parti, Kemal Bey'in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak?" sorusuna ise "Nagehan Hanım, parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" cevabını verdi.