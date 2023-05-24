İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Mustafa Cihan Paçacı'nın hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Mustafa Cihan Paçacı kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Mustafa Cihan Paçacı ile ilgili detaylar yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mustafa Cihan Paçacı geliyor. Peki, Cihan Paçacı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Mustafa Cihan Paçacı'nın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

CİHAN PAÇACI KİMDİR?

Mustafa Cihan Paçacı (d. 25 Mart 1949, Malatya) Türk siyasetçidir. Şekerbank genel müdür yardımcılığı, Etibank, Halkbank, Ziraat Bankası yönetim kurulu başkanlıkları ve genel müdürlükleri ile 20. dönem Elazığ, 21. ve 23. dönem Ankara milletvekillikleri yaptı.

Yaşamı ve kariyeri

25 Mart 1949 tarihinde Malatya'da doğdu. Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi'ni bitirdi.

2018'de İYİ Parti'ye katıldı. 16 Ağustos 2018 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından genel sekreter olarak görevlendirildi. 26 Ocak 2023 tarihinde Altılı Masa' nın adayı ile ilgili demeci gazeteye vermesiyle ortaya çıkan polemik sebebi ile, 30 Mart 2021 tarihinden itibaren sürdürdüğü Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmiştir. 3 Mart'ta Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevine yeniden atanmıştır.

Özel yaşamı

Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.