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Cihan Paçacı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cihan Paçacı hayatı!

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Cihan Paçacı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cihan Paçacı hayatı!

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Cihan Paçacı hakkında Cihan Paçacı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cihan Paçacı hayatı merak ediliyor.

Son Dakika: 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermiyoruz' diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı görevinden istifa ettiSon Dakika: "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermiyoruz" diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı görevinden istifa etti

Cihan Paçacı kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Cihan Paçacı hakkında Cihan Paçacı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cihan Paçacı hayatı merak ediliyor. İşte detaylar...

CİHAN PAÇACI KİMDİR?

Mustafa Cihan Paçacı 25 Mart 1949, Malatya doğumlu Türk siyasetçidir.

Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi'ni bitirdi. Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığı, Etibank, Halk Bankası, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Genel Müdürlükleri ile XX. Dönem Elazığ, XXI. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekillikleri yaptı ve iki çocuk babasıdır.

İYİ Parti'ye katıldı. 16 Ağustos 2018 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından genel sekreter olarak görevlendirildi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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