Cihan Mürtezaoğlu - Sarı Söz şarkı sözleri! Cihan Mürtezaoğlu - Sarı Söz dinle! Sarı Söz sözleri!

Cihan Mürtezaoğlu Sarı Söz şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Sarı Söz şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Cihan Mürtezaoğlu - Sarı Söz mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Cihan Mürtezaoğlu Sarı Söz şarkısı sözleri...

SARI SÖZ SÖZLERİ!

Buza devrildi su zamansız her şarkıda

Her şakanın altında bir aslan

Bir kurdu kokladı sokağı ısıtıp

Sevemem ya ölürsek

Masaldı hemen dünyaya düştü

Cam önündegün tahriği yola düştün

Bakıştan akardı güzellik

Boşluğuna dolduğun hasrete yan

***

Bir adamın izine yan

Sarıdır rüzgarın sözü

Yağmuru al güneşe yan

Göğsümüzde bin duman

SARI SÖZ DİNLE!

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