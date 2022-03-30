Cihan Mürtezaoğlu - Sarı Söz şarkı sözleri! Cihan Mürtezaoğlu - Sarı Söz dinle! Sarı Söz sözleri!
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Sarı Söz sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Cihan Mürtezaoğlu'nun kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Sarı Söz şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Sarı Söz mp3 indir araştırması yapılıyor. Peki, Sarı Söz şarkı sözleri! Cihan Mürtezaoğlu - Sarı Söz dinle! Cihan Mürtezaoğlu - Sarı Söz sözleri! Sarı Söz şarkı sözü! İşte detaylar...
Cihan Mürtezaoğlu Sarı Söz şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Sarı Söz şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Cihan Mürtezaoğlu - Sarı Söz mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Cihan Mürtezaoğlu Sarı Söz şarkısı sözleri...
SARI SÖZ SÖZLERİ!
Buza devrildi su zamansız her şarkıda
Her şakanın altında bir aslan
Bir kurdu kokladı sokağı ısıtıp
Sevemem ya ölürsek
Masaldı hemen dünyaya düştü
Cam önündegün tahriği yola düştün
Bakıştan akardı güzellik
Boşluğuna dolduğun hasrete yan
***
Bir adamın izine yan
Sarıdır rüzgarın sözü
Yağmuru al güneşe yan
Göğsümüzde bin duman
SARI SÖZ DİNLE!
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