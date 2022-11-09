Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı mı, son durum ne gündeme geliyor. Cihan Kolivar tutuklandı mı ve Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı tutuklandı mı merak ediliyor. Peki, Cihan Kolivar tutuklandı mı? Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı tutuklandı mı, son durum ne? Cihan Kolivar tutuklandı mı? Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı ne dedi, son durum ne?

İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlerden dolayı gündeme gelmişti. Ardından, Cihan Kolivar tutuklandı mı ve Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı tutuklandı mı, son durum ne sorularına yanıt aranıyor. Cihan Kolivar tutuklandı mı? Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı tutuklandı mı, son durum ne? Cihan Kolivar tutuklandı mı? Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı tutuklandı mı, son durum ne? Cihan Kolivar tutuklandı mı? Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı ne dedi, son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

CİHAN KOLİVAR TUTUKLANDI MI?

Kolivar hakkında dün, kullandığı sözler nedeniyle 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Dün gözaltına alınan Kolivar, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EKMEK ÜRETİCİLERİ SENDİKASI BAŞKANI NE DEDİ?

İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadelerini kullanması tartışma yarattı.

Kolivar'ın emniyet ifadesinde, "Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Benim sorunum ilçe belediyeleriyle. İlçe belediyeleri ruhsatsız fırınlara izin veriyor. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken, ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim" dedi.

Kolivar'ın tepki çeken sözleri sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir paylaşım yaparak, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir." ifadelerini kullanmıştı.