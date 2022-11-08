Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı olan Cihan Kolivar'ın gözaltına alındığı haberlerinin ardından vatandaşlar Cihan Kolivar neden gözaltına alındı? sözleri aratılıyor. Arama motorlarında Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı kim? sorusu da aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, Cihan Kolivar neden gözaltına alındı? Cihan Kolivar gözaltına mı alındı? Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı kim?

Cihan Kolivar neden gözaltına alındı? sorusu gündemde yer alıyor. 8 Kasım günü Cihan Kolivar'ın gözaltı haberinin ardından vatandaşlar nedenini merak etti. Arama motorlarında şu soruları arattı; Cihan Kolivar neden gözaltına alındı? Cihan Kolivar gözaltına mı alındı? Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı kim?

CİHAN KOLİVAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

HaberTürk TV ekranlarında Afşin Yurdakul'un sunduğu canlı yayına bağlanan ve "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tartışma yaratan sözlerinin ardından gözaltına alındı. Kolivar'ın sözleri üzerine bugün açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir" ifadelerini kullandı.

Son gelişmeye göre Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar savcılıkta ifade verecek.