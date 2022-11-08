Cihan Kolivar kimdir? Cihan Kolivar ne dedi? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Sözleriyle gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Cihan Kolivar hakkında Cihan Kolivar kimdir? Merak ediliyor. Peki, Cihan Kolivar kim? Cihan Kolivar ne dedi? Cihan Kolivar nereli, yaşı kaç, mesleği ne? İşte detaylar...

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Cihan Kolivar kim? Sözleriyle gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Cihan Kolivar hakkında Cihan Kolivar kimdir? Merak ediliyor. Peki, Cihan Kolivar kim? Cihan Kolivar ne dedi? Cihan Kolivar nereli, yaşı kaç, mesleği ne? İşte detaylar haberimizde...

CİHAN KOLİVAR KİMDİR?

Cihan Kolivar 7 Nisan 1976'da Rize'nin Çayeli ilçesinde doğmuştur. Fırıncılık alanında uzun yıllar deneyim sahibi olan Cihan Kolivar, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanıdır.

CİHAN KOLİVAR NE DEDİ?

HaberTürk TV ekranlarında Afşin Yurdakul'un sunduğu canlı yayına bağlanan ve "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tartışma yaratan sözlerinin ardından gözaltına alındı.