Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Cihan Kamer hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Cihan Kamer'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Cihan Kamer kimdir? Cihan Kamer kaç yaşında nereli? Cihan Kamer mesleği ne?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Cihan Kamer hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Cihan Kamer'in hayatını araştırıyor. Peki, Cihan Kamer kimdir? Cihan Kamer kaç yaşında nereli? Cihan Kamer mesleği ne? Detaylar haberimizde.

CİHAN KAMER KİMDİR?

1965 yılında İstanbul'da doğan Cihan Kamer, aslen Denizlilidir. Babası Atasay Kamer'in kurduğu Atasay Mücevherat'ın Genel Müdürlüğünü ve İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Başkanlığı'nı yaptı. 2015'te Atasay Mücevherat CEO'luk görevini oğlu Atasay Kamer'e devreden Cihan Kamer; aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanıdır. Cihan Kamer, 2013 yılında Kuruçeşme'de açılan "Huqqa" ve ''The Market Bosphorus''un da sahibidir. Çiğdem Kamer ile evli olan Cihan Kamer, iki çocuk babasıdır.

Cihan Kamer, Çiğdem Kamer ile evlidir. Atasay Kamer (d.1987) adında bir oğlu ve Simay Kamer adında bir kızı vardır. 2015 yılında kızı Simay Kamer, Ahmet Uras ile evlendi. Cihan Akmer Mücevherat sektöründe faaliyetler yürütmektedir ve aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanıdır. Cihan Kamer, restoran sektöründe de faaliyetler yürütmektedir.