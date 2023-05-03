Cihan Aymaz kimdir ve sokak sanatçısı Cihan Aymaz neden öldürüldü soruları gündemden düşmüyor. Kadıköy'de akşam saatlerinde rıhtımda şarkı söyleyen Cihan Aymaz neden öldürüldü ve Cihan Aymaz kimdir soruları merak ediliyor. Peki, Cihan Aymaz kimdir? Sokak sanatçısı Cihan Aymaz neden öldürüldü?

Sokak sanatçısı Cihan Aymaz neden öldürüldü ve Cihan Aymaz kimdir soruları sıklıkla araştırılıyor. Saat 19.00 sıralarında Kadıköy rıhtımında meydana gelen olayda sokak sanatçısı Cihan Aymaz, yanında bulunan ses sistemiyle müzik çalıp şarkı söylüyordu. Ardından çıkan kavga sonucunda Cihan Aymaz bıçaklandı. Cihan Aymaz kimdir ve Sokak sanatçısı Cihan Aymaz neden öldürüldü merak ediliyor. Cihan Aymaz kimdir? Sokak sanatçısı Cihan Aymaz neden öldürüldü? Detaylar haberimizdedir…

SOKAK SANATÇISI CİHAN AYMAZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Kadıköy'de akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, rıhtımda şarkı söyleyen 30 yaşındaki Cihan Aymaz ile istediği türküyü çalmadığı gerekçesiyle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçaklanan Aymaz denize düştü. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kendisi de denize atlayan saldırgan şahsı sahil güvenlik ekipleri gözaltına aldı.

Mehmet Caymaz, elindeki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden yaraladı. Aymaz, aldığı darbenin etkisiyle denize düştü. Ardından şüpheli Mehmet Caymaz da denize atladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan yaralı Cihan Aymaz'a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Aymaz, ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Mehmet Caymaz ise sahil güvenlik botuna çıkarıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı. Cihan Aymaz kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİHAN AYMAZ KİMDİR?