Gazeteci ve yazar Çiğdem Toker'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Çiğdem Toker kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi kanalda? Çiğdem Toker ile ilgili bilgiler sizlerle...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Çiğdem Toker geliyor. Peki, Çiğdem Toker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci ve Yazar Çiğdem Toker'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ÇİĞDEM TOKER KİMDİR?

Çiğdem Toker (15 Ağustos 1965, Diyarbakır, Türkiye), Türk gazeteci ve yazar.

Yaşamı

Diyarbakır'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazetecilik kariyeri

Gazeteciliğe üniversite öğrencisiyken Anka Ajansı'nda başladı. Günaydın, Ulus gazetelerinde, Nokta dergisinde kültür sanat, adliye muhabiri olarak stajlar yaptı.

1988'de Anadolu Ajansı'nın açtığı sınavları kazanarak, Devlet Güvenlik Mahkemesi ve yüksek yargı muhabiri olarak çalıştı. 1990-1993 yıllarında haftalık yayınlanan Ekonomik Panorama dergisinde, 1993-2008 döneminde de aralıksız 15 yıl Hürriyet gazetesinin Ankara Bürosu'nda ekonomi muhabiri olarak görev yaptı. Vergi, enerji, kamu ihaleleri, özelleştirme, rekabet politikalarını izledi. Bu dönemde TBMM'de bütçe, mali mevzuat ve 2001 kriz sürecinde çıkarılan kanunların Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki yasama süreçlerini haberleştirdi. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası toplantıları yurt dışında izledi.

2013 yılında Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başladı. Gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın yönetiminin değişmesiyle kendi isteğiyle ayrıldı. Eylül 2018'de katıldığı Sözcü gazetesinden, işine son verilmesi nedeniyle 2022'de ayrıldı.

Ayrıca 2021'den beri FOX'da Doğan Şentürk'ün moderetörlüğündeki, Orta Sayfa programında Murat Yetkin, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek ile birlikte yer almaktadır.

Eleştirel finans haberciliği olarak da tanımlanan yazıları dolayısıyla hakkında, bazıları astronomik tutarlarda olmak üzere aleyhine çok sayıda manevi tazminat davası açıldı.

Kitapları

Adım da Benimle Beraber Büyüdü, Doğan Kitap, 2008

"Türkiye'de Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı - Şehir Hastaneleri" kitabına makale katkısı, İletişim Yayınları, 2018

Kamu İhalelerinde Olağan İşler, Tekin Yayınevi, 2019

Şehir Hastaneleri: Milletin Cebinden Kamu - Özel İşbirliği, Tekin Yayınevi, 2022

Meslek ödülleri