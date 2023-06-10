Çiğdem Toker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci ve Yazar Çiğdem Toker'in hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Gazeteci ve yazar Çiğdem Toker'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Çiğdem Toker kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi kanalda? Çiğdem Toker ile ilgili bilgiler sizlerle...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Çiğdem Toker geliyor. Peki, Çiğdem Toker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci ve Yazar Çiğdem Toker'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
ÇİĞDEM TOKER KİMDİR?
Çiğdem Toker (15 Ağustos 1965, Diyarbakır, Türkiye), Türk gazeteci ve yazar.
Yaşamı
Diyarbakır'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Gazetecilik kariyeri
Gazeteciliğe üniversite öğrencisiyken Anka Ajansı'nda başladı. Günaydın, Ulus gazetelerinde, Nokta dergisinde kültür sanat, adliye muhabiri olarak stajlar yaptı.
1988'de Anadolu Ajansı'nın açtığı sınavları kazanarak, Devlet Güvenlik Mahkemesi ve yüksek yargı muhabiri olarak çalıştı. 1990-1993 yıllarında haftalık yayınlanan Ekonomik Panorama dergisinde, 1993-2008 döneminde de aralıksız 15 yıl Hürriyet gazetesinin Ankara Bürosu'nda ekonomi muhabiri olarak görev yaptı. Vergi, enerji, kamu ihaleleri, özelleştirme, rekabet politikalarını izledi. Bu dönemde TBMM'de bütçe, mali mevzuat ve 2001 kriz sürecinde çıkarılan kanunların Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki yasama süreçlerini haberleştirdi. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası toplantıları yurt dışında izledi.
2013 yılında Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başladı. Gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın yönetiminin değişmesiyle kendi isteğiyle ayrıldı. Eylül 2018'de katıldığı Sözcü gazetesinden, işine son verilmesi nedeniyle 2022'de ayrıldı.
Ayrıca 2021'den beri FOX'da Doğan Şentürk'ün moderetörlüğündeki, Orta Sayfa programında Murat Yetkin, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek ile birlikte yer almaktadır.
Eleştirel finans haberciliği olarak da tanımlanan yazıları dolayısıyla hakkında, bazıları astronomik tutarlarda olmak üzere aleyhine çok sayıda manevi tazminat davası açıldı.
Kitapları
- Adım da Benimle Beraber Büyüdü, Doğan Kitap, 2008
- "Türkiye'de Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı - Şehir Hastaneleri" kitabına makale katkısı, İletişim Yayınları, 2018
- Kamu İhalelerinde Olağan İşler, Tekin Yayınevi, 2019
- Şehir Hastaneleri: Milletin Cebinden Kamu - Özel İşbirliği, Tekin Yayınevi, 2022
Meslek ödülleri
- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi "En Başarılı İktisat Muhabiri Ödülü" (1995)
- Sabah Gazetesi "Muammer Yaşar Bostancı Haber Yarışması Büyük Ödülü" (1997)
- Türkiye Ziraat Odaları Birliği "Basında Tarım Ödülü" (2000)
- Milliyet Gazetesi "Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü - Taksiyarhis'in Zehra Teyzesi" adlı röportaj (2001)
- TGC "Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü" (2005 ve 2018)
- European Press Prize "The Mystery of the Secret Funds" - Yorumcu Ödülü'nde kısa liste (2015)
- Halkevleri "Basın Ödülü" (2016)
- Uluslararası Şeffaflık Derneği Ödülü (2016)
- İstanbul Tabip Odası "Basında Sağlık Ödülü" (2016, 2018 ve 2019)
- TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi "Emre Madran Koruma Ödülü" (2017 ve 2019)
- Eskişehir - Bilecik Tabip Odası "Halk Sağlığı Ödülü" (2017)
- ÇGD "Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü" (2017)
- ÇGD Bursa Şubesi "Meslekte Dayanışma Ödülü" (2018)
- Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü "Uluslararası Cesaret Ödülü - kısa liste" (2018)
- Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği "Önder Kadınlar Ödülü" (2019)
- Rekabet Derneği "Adil Rekabete Katkı Ödülü" (2019)
- TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası "Hasan Balıkçı Onur Ödülü" (2020)
- Halkevleri Dayanışma Ödülü (2020)
- Ankara Tabip Odası - Şehir hastanelerinin ekonomi politiğini tüm gerçekliğiyle ortaya koyarak kamuya ve sağlık çalışanlarına etkilerini görünür kılan haberleri nedeniyle (2021)
- TMMOB Şehir Plancıları Odası - Kent Planlama Basın Ödülü (2021)
- İzmir Gazeteciler Cemiyeti "Hasan Tahsin Basın Özgürlüğü Ödülü" (2021)